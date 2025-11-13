Puskas Award 2025, i candidati al gol più bello dell'anno: c'è anche DeiolaFIFA THE BEST
Annunciati i finalisti per i premi Marta e Puskas, che saranno incoronati ai The Best Fifa Football Awards 2025 come i gol più belli dell'anno nel calcio femminile e maschile. E tra i candidati c'è anche Alessandro Deiola, autore della prodezza realizzato lo scorso 18 maggio in Cagliari-Venezia. Ecco tutti i nomi
Sono stati annunciati i finalisti per i premi Marta e Puskas, che saranno incoronati ai The Best FIFA Football Awards 2025 come i gol più belli dell'anno nel calcio femminile e maschile. I due riconoscimenti celebrano le migliori reti segnate tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), disponibili per la visione e la votazione su FIFA.com entro la mezzanotte del 3 dicembre. I vincitori dei due premi saranno determinati da una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di FIFA Legends: dopo essersi registrati sul sito, i tifosi potranno selezionare e classificare i tre gol migliori (cinque punti alla prima scelta, tre punti alla seconda e un punto alla terza). C'è un anche un po' d'Italia, merito di Alessandro Deiola e della prodezza segnata lo scorso 18 maggio in Cagliari-Venezia: un’azione corale con combinazioni, tunnel, tocchi di prima e ben 13 passaggi consecutivi che portano Deiola a smarcarsi e calciare a giro sotto l'incrocio dei pali l'imparabile 3-0.
I gol candidati al premio Marta
- Jordyn Bugg (North Carolina Courage-Seattle Reign, 22 marzo 2025)
- Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais-Arsenal, 27 aprile 2025)
- Ashley Cheatley (Brentford-Ascot United, 3 novembre 2024)
- Kyra Cooney-Cross (Germania - Australia, 28 ottobre 2024)
- Jon Ryong-jong (Corea del Nord-Argentina, 2 settembre 2024)
- Marta (Orlando Pride-Kansas City Current, 17 novembre 2024)
- Vivianne Miedema (Galles-Paesi Bassi, 5 luglio 2025)
- Kishi Núñez (Argentina-Costa Rica, 8 settembre 2024)
- Lizbeth Ovalle (Tigres-Guadalajara, 3 marzo 2025)
- Ally Sentnor (Stati Uniti-Colombia, 20 febbraio 2025)
- Khadija Shaw (Hammarby-Manchester City, 21 novembre 2024)
I gol candidati al premio Puskas
- Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19 agosto 2024)
- Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18 maggio 2025)
- Pedro de la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31 luglio 2025)
- Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11 maggio 2025)
- Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17 aprile 2025)
- Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16 aprile 2025)
- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno 2025)
- Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8 aprile 2025)
- Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9 marzo 2025)
- Kévin Rodrigues (Kasımpaşa-Rizespor, 9 febbraio 2025)
- Lamine Yamal (Espanyol-Barcelona, 15 maggio 2025)