Annunciati i finalisti per i premi Marta e Puskas, che saranno incoronati ai The Best Fifa Football Awards 2025 come i gol più belli dell'anno nel calcio femminile e maschile. E tra i candidati c'è anche Alessandro Deiola, autore della prodezza realizzato lo scorso 18 maggio in Cagliari-Venezia. Ecco tutti i nomi

Sono stati annunciati i finalisti per i premi Marta e Puskas, che saranno incoronati ai The Best FIFA Football Awards 2025 come i gol più belli dell'anno nel calcio femminile e maschile. I due riconoscimenti celebrano le migliori reti segnate tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), disponibili per la visione e la votazione su FIFA.com entro la mezzanotte del 3 dicembre. I vincitori dei due premi saranno determinati da una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di FIFA Legends: dopo essersi registrati sul sito, i tifosi potranno selezionare e classificare i tre gol migliori (cinque punti alla prima scelta, tre punti alla seconda e un punto alla terza). C'è un anche un po' d'Italia, merito di Alessandro Deiola e della prodezza segnata lo scorso 18 maggio in Cagliari-Venezia: un’azione corale con combinazioni, tunnel, tocchi di prima e ben 13 passaggi consecutivi che portano Deiola a smarcarsi e calciare a giro sotto l'incrocio dei pali l'imparabile 3-0.