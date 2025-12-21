Offerte Sky
E' morto Giorgio Rumignani all'età di 86 anni

A 86 anni Giorgio Rumignani è morto nella sua casa di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Di ruolo mezzala, aveva esordito da calciatore nella stagione 1956/1957 con la maglia del Portogruaro. Diverse esperienze in panchina tra le quali Piacenza, Andria, Pisa, Ravenna, Monza e Palermo

Giorgio Rumignani è morto all'età di 86 anni nella sua abitazione di Lignano Sabbiadoro. Di ruolo mezzala ha esordito nel Portogruaro nella stagione 1956/1957. Ha successivamente vestito le maglie di Marzotto Valdagno, Sambenedettese, Cosenza, Siena, Pisa, Arezzo e Savona. Da allenatore ha guidato in panchina diverse squadre importanti tra le quali Piacenza, Andria, Pisa, Ravenna, Monza e Palermo. Ultima esperienza nella stagione 2009/2010 col Treviso. 

