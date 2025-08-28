Fifa The Best 2025, i candidati in tutte le categorie maschili e femminilila lista
Introduzione
Da Dembélé a Yamal, da Mbappé a Salah e non solo: chi sarà il miglior giocatore all'edizione dei Fifa The Best 2025? Intanto, sono stati resti noti i vari candidati di tutti i premi, cioè il miglior giocatore assoluto, miglior portiere e miglior allenatore sia del calcio maschile che di quello femminile, oltre al premio al miglior tifoso (con le solite tre storie bellissime di amore per il calcio) e le due classiche top 11 maschile e femminile. Tra gli allenatori è in corsa anche Enzo Maresca, tra i portieri ci sono Donnarumma, Sommer e Szczesny. Tanti, poi, i calciatori e le calciatrici italiane o del campionato italiano tra i candidati per la squadra ideale.
Ma chi vota? È stata una giuria di esperti a stilare le liste dei candidati, saranno poi allenatori e capitani delle 211 squadre nazionali maschilI e femminili a votare selezionando tre candidati per ciascuno dei premi in palio. Anche giornalisti e i tifosi registrati su FIFA.com potranno votare per ciascuno dei premi. E, attenzione, i quattro gruppi di votanti avranno lo stesso peso elettorale, indipendentemente dal numero effettivo: allenatori, capitani, giornalisti e tifosi costituiranno ciascuno il 25% del sondaggio. Le votazioni per la selezione dei finalisti sono iniziate il 6 novembre e si concluderanno il 28 novembre 2025
Quello che devi sapere
Gli 11 candidati al premio FIFA The Best (uomini)
- Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain
- Harry Kane, Inghilterra e FC Bayern Monaco
- Kylian Mbappe, Francia e Real Madrid
- Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain
- Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea
- Pedri, Spagna e Barcellona
- Raphinha, Brasile e Barcellona
- Mohamed Salah, Egitto e Liverpool
- Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal, Spagna e Barcellonae Barcellona
Le 17 candidate al premio FIFA The Best (donne)
- Sandy Baltimore, Francia e Chelsea
- Nathalie Bjorn, Svezia e Chelsea
- Aitana Bonmati, Spagna e Barcellona
- Lucy Bronze, Inghilterra e Chelsea
- Mariona Caldentey, Spagna e Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi e Kansas City Current
- Diani Kadidiatou, Francia e Olympique Lyonnais
- Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
- Patri Guijarro, Spagna e Barcellona
- Lindsey Heaps, Stati Uniti e Olympique Lyonnais
- Lauren James, Inghilterra e Chelsea
- Chloe Kelly, Inghilterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polonia e Barcellona
- Claudia Pina, Spagna e Barcellona
- Alexia Putellas, Spagna e Barcellona
- Alessia Russo, Inghilterra e Arsenal
- Leah Williamson, Inghilterra e Arsenal
I candidati al premio miglior portiere (uomini)
- Alisson Becker, Brasile e Liverpool
- Thibaut Courtois, Belgio e Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma, Italia e Paris Saint-Germain/Manchester City
- Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
- Manuel Neuer, Germania e FC Bayern Monaco
- David Raya, Spagna e Arsenal
- Yann Sommer, Svizzera e Inter
- Wojciech Szczęsny, Polonia e Barcellona
Le candidate al premio miglior portiere (donne)
- Ann-Katrin Berger, Germania e Gotham FC
- Cata Coll, Spagna e Barcellona
- Christiane Endler, Cile e Olympique Lyonnais
- Hannah Hampton, Inghilterra e Chelsea
- Anna Moorhouse, Inghilterra e Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
- Phallon Tullis-Joyce, USA e Manchester United
I candidati al premio di miglior allenatore (calcio maschile)
- Javier Aguirre, Messico
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, Paris Saint-Germain
- Hansi Flick, Barcellona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martinez, Portogallo
- Arne Slot, Liverpool
I candidati al premio di miglior allenatore (calcio femminile)
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renee Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inghilterra
Top 11 maschile: i portieri candidati
- Alisson Becker (Brasile e Liverpool)
- Yassine Bounou (Marocco e Al Hilal)
- Diogo Costa (Portogallo e Porto)
- Thibaut Courtois (Belgio e Real Madrid)
- Michele Di Gregorio (Italia e Juventus)
- Gianluigi Donnarumma (Italia e Paris Saint-Germain, ora Manchester City)
- Fabio (Brasile e Fluminense)
- John Victor (Brasile e Botafogo, ora Nottingham Forest)
- Emiliano Martinez (Argentina e Aston Villa)
- Edouard Mendy (Senegal e Al-Ahli)
- Alex Meret (Italia e Napoli)
- Kevin Mier (Colombia e Cruz Azul)
- Manuel Neuer (Germania e Bayern Monaco)
- Jan Oblak (Slovenia e Atletico Madrid)
- David Raya (Spagna e Arsenal)
- Robert Sanchez (Spagna e Chelsea)
- Unai Simon (Spagna e Athletic Club)
- Yann Sommer (Svizzera e Inter)
- Mile Svilar (Belgio e Roma)
- Wojciech Szczesny (Polonia e Barcellona)
- Weverton (Brasile e Palmeiras)
- Ronwen Williams (Sudafrica e Mamelodi Sundowns)
Top 11 maschile: i difensori candidati
- Pau Cubarsi (Spagna e Barcellona)
- Marc Cucurella (Spagna e Chelsea)
- Alphonso Davies (Canada e Bayern Monaco)
- Giovanni Di Lorenzo (Italia e Napoli)
- Ruben Dias (Portogallo e Manchester City)
- Denzel Dumfries (Paesi Bassi e Inter)
- Raphael Guerreiro (Portogallo e Bayern Monaco)
- Achraf Hakimi (Marocco e Paris Saint-Germain)
- Dean Huijsen (Spagna e Bournemouth/Real Madrid)
- Ibrahima Konate (Francia e Liverpool)
- Kalidou Koulibaly (Senegal e Al Hilal)
- Jules Kounde (Francia e Barcellona)
- Gabriel Magalhaes (Brasile e Arsenal)
- Marquinhos (Brasile e Paris Saint-Germain)
- Nuno Mendes (Portogallo e Paris Saint-Germain)
- Nicolas Otamendi (Argentina e Benfica)
- Willian Pacho (Ecuador e Paris Saint-Germain)
- Antonio Rudiger (Germania e Real Madrid)
- William Saliba (Francia e Arsenal)
- Thiago Silva (Brasile e Fluminense)
- Dayot Upamecano (Francia e Bayern Monaco)
- Virgil van Dijk (Olanda e Liverpool)
Top 11 maschile: i centrocampisti candidati
- Jhon Arias (Colombia e Fluminense/Wolves)
- Jude Bellingham (Inghilterra e Real Madrid)
- Moises Caicedo (Ecuador e Chelsea)
- Frenkie De Jong (Paesi Bassi e Barcellona)
- Bruno Fernandes (Portogallo e Manchester United)
- Enzo Fernandez (Argentina e Chelsea)
- Ryan Gravenberch (Paesi Bassi e Liverpool)
- Joshua Kimmich (Germania e Bayern Monaco)
- Alexis Mac Allister (Argentina e Liverpool)
- Scott McTominay (Scozia e Napoli)
- Jamal Musiala (Germania e Bayern Monaco)
- Joao Neves (Portogallo e Paris Saint-Germain)
- Ruben Neves (Portogallo e Al Hilal)
- Michael Olise (Francia e Bayern Monaco)
- Cole Palmer (Inghilterra e Chelsea)
- Pedri (Spagna e Barcellona)
- Declan Rice (Inghilterra e Arsenal)
- Fabian Ruiz (Spagna e Paris Saint-Germain)
- Bernardo Silva (Portogallo e Manchester City)
- Federico Valverde (Uruguay e Real Madrid)
- Vitinha (Portogallo e Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Germania e Bayer Leverkusen/Liverpool)
Top 11 maschile: gli attaccanti candidati
- Salem Al Dawsari (Arabia Saudita e Al Hilal)
- Bradley Barcola (Francia e Paris Saint-Germain)
- Ousmane Dembele (Francia e Paris Saint-Germain)
- Desire Doue (Francia e Paris Saint-Germain)
- Serhou Guirassy (Guinea e Borussia Dortmund)
- Viktor Gyokeres (Svezia e Sporting/Arsenal)
- Erling Haaland (Norvegia e Manchester City)
- Luiz Henrique (Brasile e Botafogo/Zenit San Pietroburgo)
- Alexander Isak (Svezia e Newcastle, ora Liverpool)
- Harry Kane (Inghilterra e Bayern Monaco)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia e Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia e Barcellona)
- Lautaro Martinez (Argentina e Inter Milano)
- Kylian Mbappe (Francia e Real Madrid)
- Lionel Messi (Argentina e Inter Miami)
- Joao Pedro (Brasile e Brighton/Chelsea)
- Raphina (Brasile e Barcellona)
- Mateo Retegui (Italia e Atalanta/Al-Qadsiah)
- Cristiano Ronaldo (Portogallo e Al Nassr)
- Mohamed Salah (Egitto e Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasile e Real Madrid)
- Lamine Yamal (Spagna e Barcellona)
Top 11 femminile: le candidate ruolo per ruolo
PORTIERI
- Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC)
- Chen (China PR and Wuhan Jiangda)
- Cata Coll (Spain and Barcelona)
- Zainab Donga (Solomon Islands)
- Mary Earps (England and Paris Saint-Germain)
- Habiba Emad (Egypt and FC Masar)
- Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais)
- Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven)
- Hannah Hampton (England and Chelsea)
- Cynthia Konlan (Ghana)
- Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current)
- Anna Moorhouse (Inghilterra e Orlando Pride)
- Fideline Ngoy Mudimbi (Repubblica Democratica del Congo e TP Mazembe)
- Nicole (Brasile e Corinthians)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Sandra Panos (Spagna e Club America)
- Livia Peng (Svizzera e Chelsea/Werder Brema)
- Katherine Tapia (Colombia e Palmeiras)
- Phallon Tullis-Joyce (Stati Uniti e Manchester United)
- Daphne van Domselaar (Paesi Bassi e Arsenal)
- Yessica Velasquez (Colombia e Santa Fe)
- Ayaka Yamashita (Giappone e Manchester City)
DIFENSORI
- Ona Batlle (Spagna e Barcellona)
- Nathalie Bjorn (Svezia e Chelsea)
- Millie Bright (Inghilterra e Chelsea)
- Lucy Bronze (Inghilterra e Chelsea)
- Steph Catley (Australia e Arsenal)
- Lucia Di Guglielmo (Italia e AS Roma)
- Magdalena Eriksson (Svezia e Bayern Monaco)
- Emily Fox (Stati Uniti e Arsenal)
- Giulia Gwinn (Germania e Bayern Monaco)
- Franziska Kett (Germania e Bayern Monaco)
- Maelle Lakrar (Francia e Real Madrid)
- Mapi Leon (Spagna e Barcellona)
- Elena Linari (Italia e AS Roma/London City Lionesses)
- Sarai Linder (Germania e Wolfsburg)
- Mariza (Brasile e Corinthians)
- Katie McCabe (Repubblica d'Irlanda e Arsenal)
- Leila Ouahabi (Spagna e Manchester City)
- Irene Paredes (Spagna e Barcellona)
- Emily Sams (Stati Uniti e Orlando Pride)
- Rebekah Stott (Nuova Zelanda e Melbourne City)
- Tarciane (Brasile e Houston Dash/Olympique Lyonnais)
- Leah Williamson (Inghilterra e Arsenal)
CENTROCAMPISTI
- Filippa Angeldahl (Svezia e Real Madrid)
- Croix Bethune (Stati Uniti e Washington Spirit)
- Aitana Bonmati (Spagna e Barcellona)
- Sam Coffey (Stati Uniti e Portland Thorns)
- Erin Cuthbert (Scozia e Chelsea)
- Giulia Dragoni (Italia e AS Roma/Barcellona)
- Manuela Giugliano (Italia e AS Roma)
- Patri Guijarro (Spagna e Barcellona)
- Pernille Harder (Danimarca e Bayern Monaco)
- Yui Hasegawa (Giappone e Manchester City)
- Lindsey Heaps (Stati Uniti e Olympique Lione)
- Claire Hutton (Stati Uniti e Kansas City Current)
- Toko Koga (Giappone e Feyenoord/Tottenham Hotspur)
- Frida Maanum (Norvegia e Arsenal)
- Sjoeke Nusken (Germania e Chelsea)
- Ramona Padio (Papua Nuova Guinea e Hekari United)
- Claudia Pina (Spagna e Barcellona)
- Guro Reiten (Norvegia e Chelsea)
- Geraldine Reuteler (Svizzera e Eintracht Francoforte)
- Leicy Santos (Colombia e Washington Spirit)
- Gaetane Thiney (Francia e Paris FC)
- Keira Walsh (Inghilterra e Barcellona/Chelsea)
ATTACCANTI
- Barbra Banda (Zambia e Orlando Pride)
- Stina Blackstenius (Svezia e Arsenal)
- Jule Brand (Germania e Wolfsburg/Olympique Lyonnais)
- Klara Buhl (Germania e Bayern Monaco)
- Mariona Caldentey (Spagna e Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi e Kansas City Current)
- Ghizlane Chebbak (Marocco e Levante Badalona)
- Melchie Dumornay (Haiti e Olympique Lyonnais)
- Cristiana Girelli (Italia e Juventus)
- Caroline Graham Hansen (Norvegia e Barcellona)
- Amanda Gutierres (Brasile e Palmeiras)
- Lauren James (Inghilterra e Chelsea)
- Ibtissam Jraidi (Marocco e Al Ahli)
- Chloe Kelly (Inghilterra e Manchester City/Arsenal)
- Marta (Brasile e Orlando Pride)
- Sanaa Mssoudy (Marocco e AS FAR)
- Ewa Pajor (Polonia e Barcellona)
- Alexia Putellas (Spagna e Barcellona)
- Mayra Ramirez (Colombia e Chelsea)
- Alessia Russo (Inghilterra e Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Svezia e Chelsea)
- Wang Shuang (Cina e Tottenham Hotspur/Wuhan Jiangda)
FIFA Fan Award (premio al miglior tifoso)
Alejandro Ciganotto
- Dal 2024 ha viaggiato per seguire il Racing ovunque abbia giocato in Sud America: camminando e facendo l'autostop, ha seguito ogni passo del percorso che ha portato la squadra alla vittoria della Copa Sudamericana lo scorso anno. A maggio di quest'anno ha percorso più di 7mila chilometri, attraversando Cile, Perù ed Ecuador per vedere la sua squadra vincere la fase a gironi della Copa Libertadores contro l'Atletico Bucaramanga.
Manolo Caceres (postumo)
- Nel mese di maggio la Spagna ha perso una delle sue icone calcistiche. Manuel Caceres, meglio conosciuto come “Manolo el del Bombo” o “Manolo il batterista”, è scomparso all'età di 76 anni. Tifoso immediatamente riconoscibile grazie all'immancabile berretto basco, alla maglia numero 12 della Spagna e all'enorme tamburo, ha viaggiato per la prima volta per sostenere la nazionale nel 1979. Da lì, ha partecipato a dieci edizioni della Coppa del Mondo e a otto edizioni degli Europei.
I tifosi dello Zakho
- Prima della partita della Iraqi Stars League contro l'Al-Hudood del 13 maggio, i tifosi dello Zakho SC hanno lanciato sul campo migliaia di peluche, poi raccolti prima dell'inizio della partita e donati a bambini affetti da malattie. “Lanciare giocattoli per bambini all'interno dello stadio ha dimostrato uno spirito umanitario esemplare, riconosciuto dalla comunità sportiva del Kurdistan, dell'Iraq e dell'Asia”, si leggeva in una dichiarazione del club.
La Fifa fa sapere che i candidati ai premi Puskás e Marta, che celebrano i migliori gol dell'anno, saranno annunciati a tempo debito.