Introduzione

Da Dembélé a Yamal, da Mbappé a Salah e non solo: chi sarà il miglior giocatore all'edizione dei Fifa The Best 2025? Intanto, sono stati resti noti i vari candidati di tutti i premi, cioè il miglior giocatore assoluto, miglior portiere e miglior allenatore sia del calcio maschile che di quello femminile, oltre al premio al miglior tifoso (con le solite tre storie bellissime di amore per il calcio) e le due classiche top 11 maschile e femminile. Tra gli allenatori è in corsa anche Enzo Maresca, tra i portieri ci sono Donnarumma, Sommer e Szczesny. Tanti, poi, i calciatori e le calciatrici italiane o del campionato italiano tra i candidati per la squadra ideale.

Ma chi vota? È stata una giuria di esperti a stilare le liste dei candidati, saranno poi allenatori e capitani delle 211 squadre nazionali maschilI e femminili a votare selezionando tre candidati per ciascuno dei premi in palio. Anche giornalisti e i tifosi registrati su FIFA.com potranno votare per ciascuno dei premi. E, attenzione, i quattro gruppi di votanti avranno lo stesso peso elettorale, indipendentemente dal numero effettivo: allenatori, capitani, giornalisti e tifosi costituiranno ciascuno il 25% del sondaggio. Le votazioni per la selezione dei finalisti sono iniziate il 6 novembre e si concluderanno il 28 novembre 2025

