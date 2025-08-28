Offerte Sky
Fifa The Best 2025, i candidati in tutte le categorie maschili e femminili

Introduzione

Da Dembélé a Yamal, da Mbappé a Salah e non solo: chi sarà il miglior giocatore all'edizione dei Fifa The Best 2025? Intanto, sono stati resti noti i vari candidati di tutti i premi, cioè il miglior giocatore assoluto, miglior portiere e miglior allenatore sia del calcio maschile che di quello femminile, oltre al premio al miglior tifoso (con le solite tre storie bellissime di amore per il calcio) e le due classiche top 11 maschile e femminile. Tra gli allenatori è in corsa anche Enzo Maresca, tra i portieri ci sono Donnarumma, Sommer e Szczesny. Tanti, poi, i calciatori e le calciatrici italiane o del campionato italiano tra i candidati per la squadra ideale.

 

Ma chi vota? È stata una giuria di esperti a stilare le liste dei candidati, saranno poi allenatori e capitani delle 211 squadre nazionali maschilI e femminili a votare selezionando tre candidati per ciascuno dei premi in palio. Anche giornalisti e i tifosi registrati su FIFA.com potranno votare per ciascuno dei premi. E, attenzione, i quattro gruppi di votanti avranno lo stesso peso elettorale, indipendentemente dal numero effettivo: allenatori, capitani, giornalisti e tifosi costituiranno ciascuno il 25% del sondaggio. Le votazioni per la selezione dei finalisti sono iniziate il 6 novembre e si concluderanno il 28 novembre 2025

 

Quello che devi sapere

Gli 11 candidati al premio FIFA The Best (uomini)

  • Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain
  • Harry Kane, Inghilterra e FC Bayern Monaco
  • Kylian Mbappe, Francia e Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea
  • Pedri, Spagna e Barcellona
  • Raphinha, Brasile e Barcellona
  • Mohamed Salah, Egitto e Liverpool
  • Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain
  • Lamine Yamal, Spagna e Barcellonae Barcellona

Le 17 candidate al premio FIFA The Best (donne)

  • Sandy Baltimore, Francia e Chelsea
  • Nathalie Bjorn, Svezia e Chelsea
  • Aitana Bonmati, Spagna e Barcellona
  • Lucy Bronze, Inghilterra e Chelsea
  • Mariona Caldentey, Spagna e Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malawi e Kansas City Current
  • Diani Kadidiatou, Francia e Olympique Lyonnais
  • Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
  • Patri Guijarro, Spagna e Barcellona
  • Lindsey Heaps, Stati Uniti e Olympique Lyonnais
  • Lauren James, Inghilterra e Chelsea
  • Chloe Kelly, Inghilterra e Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia e Barcellona
  • Claudia Pina, Spagna e Barcellona
  • Alexia Putellas, Spagna e Barcellona
  • Alessia Russo, Inghilterra e Arsenal
  • Leah Williamson, Inghilterra e Arsenal

I candidati al premio miglior portiere (uomini)

  • Alisson Becker, Brasile e Liverpool
  • Thibaut Courtois, Belgio e Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Italia e Paris Saint-Germain/Manchester City
  • Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
  • Manuel Neuer, Germania e FC Bayern Monaco
  • David Raya, Spagna e Arsenal
  • Yann Sommer, Svizzera e Inter
  • Wojciech Szczęsny, Polonia e Barcellona

Le candidate al premio miglior portiere (donne)

  • Ann-Katrin Berger, Germania e Gotham FC
  • Cata Coll, Spagna e Barcellona
  • Christiane Endler, Cile e Olympique Lyonnais
  • Hannah Hampton, Inghilterra e Chelsea
  • Anna Moorhouse, Inghilterra e Orlando Pride
  • Chiamaka Nnadozie, Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
  • Phallon Tullis-Joyce, USA e Manchester United

I candidati al premio di miglior allenatore (calcio maschile)

  • Javier Aguirre, Messico
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, Paris Saint-Germain
  • Hansi Flick, Barcellona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martinez, Portogallo
  • Arne Slot, Liverpool

I candidati al premio di miglior allenatore (calcio femminile)

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renee Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inghilterra

Top 11 maschile: i portieri candidati

  • Alisson Becker (Brasile e Liverpool)
  • Yassine Bounou (Marocco e Al Hilal)
  • Diogo Costa (Portogallo e Porto)
  • Thibaut Courtois (Belgio e Real Madrid)
  • Michele Di Gregorio (Italia e Juventus)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia e Paris Saint-Germain, ora Manchester City)
  • Fabio (Brasile e Fluminense)
  • John Victor (Brasile e Botafogo, ora Nottingham Forest)
  • Emiliano Martinez (Argentina e Aston Villa)
  • Edouard Mendy (Senegal e Al-Ahli)
  • Alex Meret (Italia e Napoli)
  • Kevin Mier (Colombia e Cruz Azul)
  • Manuel Neuer (Germania e Bayern Monaco)
  • Jan Oblak (Slovenia e Atletico Madrid)
  • David Raya (Spagna e Arsenal)
  • Robert Sanchez (Spagna e Chelsea)
  • Unai Simon (Spagna e Athletic Club)
  • Yann Sommer (Svizzera e Inter)
  • Mile Svilar (Belgio e Roma)
  • Wojciech Szczesny (Polonia e Barcellona)
  • Weverton (Brasile e Palmeiras)
  • Ronwen Williams (Sudafrica e Mamelodi Sundowns)

Top 11 maschile: i difensori candidati

  • Pau Cubarsi (Spagna e Barcellona)
  • Marc Cucurella (Spagna e Chelsea)
  • Alphonso Davies (Canada e Bayern Monaco)
  • Giovanni Di Lorenzo (Italia e Napoli)
  • Ruben Dias (Portogallo e Manchester City)
  • Denzel Dumfries (Paesi Bassi e Inter)
  • Raphael Guerreiro (Portogallo e Bayern Monaco)
  • Achraf Hakimi (Marocco e Paris Saint-Germain)
  • Dean Huijsen (Spagna e Bournemouth/Real Madrid)
  • Ibrahima Konate (Francia e Liverpool)
  • Kalidou Koulibaly (Senegal e Al Hilal)
  • Jules Kounde (Francia e Barcellona)
  • Gabriel Magalhaes (Brasile e Arsenal)
  • Marquinhos (Brasile e Paris Saint-Germain)
  • Nuno Mendes (Portogallo e Paris Saint-Germain)
  • Nicolas Otamendi (Argentina e Benfica)
  • Willian Pacho (Ecuador e Paris Saint-Germain)
  • Antonio Rudiger (Germania e Real Madrid)
  • William Saliba (Francia e Arsenal)
  • Thiago Silva (Brasile e Fluminense)
  • Dayot Upamecano (Francia e Bayern Monaco)
  • Virgil van Dijk (Olanda e Liverpool)

Top 11 maschile: i centrocampisti candidati

  • Jhon Arias (Colombia e Fluminense/Wolves)
  • Jude Bellingham (Inghilterra e Real Madrid)
  • Moises Caicedo (Ecuador e Chelsea)
  • Frenkie De Jong (Paesi Bassi e Barcellona)
  • Bruno Fernandes (Portogallo e Manchester United)
  • Enzo Fernandez (Argentina e Chelsea)
  • Ryan Gravenberch (Paesi Bassi e Liverpool)
  • Joshua Kimmich (Germania e Bayern Monaco)
  • Alexis Mac Allister (Argentina e Liverpool)
  • Scott McTominay (Scozia e Napoli)
  • Jamal Musiala (Germania e Bayern Monaco)
  • Joao Neves (Portogallo e Paris Saint-Germain)
  • Ruben Neves (Portogallo e Al Hilal)
  • Michael Olise (Francia e Bayern Monaco)
  • Cole Palmer (Inghilterra e Chelsea)
  • Pedri (Spagna e Barcellona)
  • Declan Rice (Inghilterra e Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spagna e Paris Saint-Germain)
  • Bernardo Silva (Portogallo e Manchester City)
  • Federico Valverde (Uruguay e Real Madrid)
  • Vitinha (Portogallo e Paris Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Germania e Bayer Leverkusen/Liverpool)

Top 11 maschile: gli attaccanti candidati

  • Salem Al Dawsari (Arabia Saudita e Al Hilal)
  • Bradley Barcola (Francia e Paris Saint-Germain)
  • Ousmane Dembele (Francia e Paris Saint-Germain)
  • Desire Doue (Francia e Paris Saint-Germain)
  • Serhou Guirassy (Guinea e Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyokeres (Svezia e Sporting/Arsenal)
  • Erling Haaland (Norvegia e Manchester City)
  • Luiz Henrique (Brasile e Botafogo/Zenit San Pietroburgo)
  • Alexander Isak (Svezia e Newcastle, ora Liverpool)
  • Harry Kane (Inghilterra e Bayern Monaco)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia e Napoli/Paris Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Polonia e Barcellona)
  • Lautaro Martinez (Argentina e Inter Milano)
  • Kylian Mbappe (Francia e Real Madrid)
  • Lionel Messi (Argentina e Inter Miami)
  • Joao Pedro (Brasile e Brighton/Chelsea)
  • Raphina (Brasile e Barcellona)
  • Mateo Retegui (Italia e Atalanta/Al-Qadsiah)
  • Cristiano Ronaldo (Portogallo e Al Nassr)
  • Mohamed Salah (Egitto e Liverpool)
  • Vinicius Jr (Brasile e Real Madrid)
  • Lamine Yamal (Spagna e Barcellona)

Top 11 femminile: le candidate ruolo per ruolo

PORTIERI

  • Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC)
  • Chen (China PR and Wuhan Jiangda)
  • Cata Coll (Spain and Barcelona)
  • Zainab Donga (Solomon Islands)
  • Mary Earps (England and Paris Saint-Germain)
  • Habiba Emad (Egypt and FC Masar)
  • Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais)
  • Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven)
  • Hannah Hampton (England and Chelsea)
  • Cynthia Konlan (Ghana)
  • Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current)
  • Anna Moorhouse (Inghilterra e Orlando Pride)
  • Fideline Ngoy Mudimbi (Repubblica Democratica del Congo e TP Mazembe)
  • Nicole (Brasile e Corinthians)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  • Sandra Panos (Spagna e Club America)
  • Livia Peng (Svizzera e Chelsea/Werder Brema)
  • Katherine Tapia (Colombia e Palmeiras)
  • Phallon Tullis-Joyce (Stati Uniti e Manchester United)
  • Daphne van Domselaar (Paesi Bassi e Arsenal)
  • Yessica Velasquez (Colombia e Santa Fe)
  • Ayaka Yamashita (Giappone e Manchester City)

 

DIFENSORI

  • Ona Batlle (Spagna e Barcellona)
  • Nathalie Bjorn (Svezia e Chelsea)
  • Millie Bright (Inghilterra e Chelsea)
  • Lucy Bronze (Inghilterra e Chelsea)
  • Steph Catley (Australia e Arsenal)
  • Lucia Di Guglielmo (Italia e AS Roma)
  • Magdalena Eriksson (Svezia e Bayern Monaco)
  • Emily Fox (Stati Uniti e Arsenal)
  • Giulia Gwinn (Germania e Bayern Monaco)
  • Franziska Kett (Germania e Bayern Monaco)
  • Maelle Lakrar (Francia e Real Madrid)
  • Mapi Leon (Spagna e Barcellona)
  • Elena Linari (Italia e AS Roma/London City Lionesses)
  • Sarai Linder (Germania e Wolfsburg)
  • Mariza (Brasile e Corinthians)
  • Katie McCabe (Repubblica d'Irlanda e Arsenal)
  • Leila Ouahabi (Spagna e Manchester City)
  • Irene Paredes (Spagna e Barcellona)
  • Emily Sams (Stati Uniti e Orlando Pride)
  • Rebekah Stott (Nuova Zelanda e Melbourne City)
  • Tarciane (Brasile e Houston Dash/Olympique Lyonnais)
  • Leah Williamson (Inghilterra e Arsenal)

 

CENTROCAMPISTI

  • Filippa Angeldahl (Svezia e Real Madrid)
  • Croix Bethune (Stati Uniti e Washington Spirit)
  • Aitana Bonmati (Spagna e Barcellona)
  • Sam Coffey (Stati Uniti e Portland Thorns)
  • Erin Cuthbert (Scozia e Chelsea)
  • Giulia Dragoni (Italia e AS Roma/Barcellona)
  • Manuela Giugliano (Italia e AS Roma)
  • Patri Guijarro (Spagna e Barcellona)
  • Pernille Harder (Danimarca e Bayern Monaco)
  • Yui Hasegawa (Giappone e Manchester City)
  • Lindsey Heaps (Stati Uniti e Olympique Lione)
  • Claire Hutton (Stati Uniti e Kansas City Current)
  • Toko Koga (Giappone e Feyenoord/Tottenham Hotspur)
  • Frida Maanum (Norvegia e Arsenal)
  • Sjoeke Nusken (Germania e Chelsea)
  • Ramona Padio (Papua Nuova Guinea e Hekari United)
  • Claudia Pina (Spagna e Barcellona)
  • Guro Reiten (Norvegia e Chelsea)
  • Geraldine Reuteler (Svizzera e Eintracht Francoforte)
  • Leicy Santos (Colombia e Washington Spirit)
  • Gaetane Thiney (Francia e Paris FC)
  • Keira Walsh (Inghilterra e Barcellona/Chelsea)

 

ATTACCANTI

  • Barbra Banda (Zambia e Orlando Pride)
  • Stina Blackstenius (Svezia e Arsenal)
  • Jule Brand (Germania e Wolfsburg/Olympique Lyonnais)
  • Klara Buhl (Germania e Bayern Monaco)
  • Mariona Caldentey (Spagna e Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi e Kansas City Current)
  • Ghizlane Chebbak (Marocco e Levante Badalona)
  • Melchie Dumornay (Haiti e Olympique Lyonnais)
  • Cristiana Girelli (Italia e Juventus)
  • Caroline Graham Hansen (Norvegia e Barcellona)
  • Amanda Gutierres (Brasile e Palmeiras)
  • Lauren James (Inghilterra e Chelsea)
  • Ibtissam Jraidi (Marocco e Al Ahli)
  • Chloe Kelly (Inghilterra e Manchester City/Arsenal)
  • Marta (Brasile e Orlando Pride)
  • Sanaa Mssoudy (Marocco e AS FAR)
  • Ewa Pajor (Polonia e Barcellona)
  • Alexia Putellas (Spagna e Barcellona)
  • Mayra Ramirez (Colombia e Chelsea)
  • Alessia Russo (Inghilterra e Arsenal)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Svezia e Chelsea)
  • Wang Shuang (Cina e Tottenham Hotspur/Wuhan Jiangda)

FIFA Fan Award (premio al miglior tifoso)

Alejandro Ciganotto

  • Dal 2024 ha viaggiato per seguire il Racing ovunque abbia giocato in Sud America: camminando e facendo l'autostop, ha seguito ogni passo del percorso che ha portato la squadra alla vittoria della Copa Sudamericana lo scorso anno. A maggio di quest'anno ha percorso più di 7mila chilometri, attraversando Cile, Perù ed Ecuador per vedere la sua squadra vincere la fase a gironi della Copa Libertadores contro l'Atletico Bucaramanga. 

 

Manolo Caceres (postumo)

  • Nel mese di maggio la Spagna ha perso una delle sue icone calcistiche. Manuel Caceres, meglio conosciuto come “Manolo el del Bombo” o “Manolo il batterista”, è scomparso all'età di 76 anni. Tifoso immediatamente riconoscibile grazie all'immancabile berretto basco, alla maglia numero 12 della Spagna e all'enorme tamburo, ha viaggiato per la prima volta per sostenere la nazionale nel 1979. Da lì, ha partecipato a dieci edizioni della Coppa del Mondo e a otto edizioni degli Europei.

 

I tifosi dello Zakho

  • Prima della partita della Iraqi Stars League contro l'Al-Hudood del 13 maggio, i tifosi dello Zakho SC hanno lanciato sul campo migliaia di peluche, poi raccolti prima dell'inizio della partita e donati a bambini affetti da malattie. “Lanciare giocattoli per bambini all'interno dello stadio ha dimostrato uno spirito umanitario esemplare, riconosciuto dalla comunità sportiva del Kurdistan, dell'Iraq e dell'Asia”, si leggeva in una dichiarazione del club.

 

La Fifa fa sapere che i candidati ai premi Puskás e Marta, che celebrano i migliori gol dell'anno, saranno annunciati a tempo debito.

