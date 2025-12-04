 Flamengo vince campionato in Brasile con tanti ex giocatori di Serie A | Sky Sport
Il Flamengo vince anche il campionato in Brasile: quanti ex Serie A in squadra

Un 2025 da sogno per i rossoneri che dopo aver trionfato in Supercoppa, Campionato Carioca e Copa Libertadores, festeggiano il titolo anche nel campionato brasiliano. Festa infinita per Filipe Luis, allenatore dai trascorsi in Europa come tanti suoi giocatori. Ben sette gli ex Serie A, ma le vecchie conoscenze non finiscono qui...

