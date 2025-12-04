Il Flamengo vince anche il campionato in Brasile: quanti ex Serie A in squadra
Un 2025 da sogno per i rossoneri che dopo aver trionfato in Supercoppa, Campionato Carioca e Copa Libertadores, festeggiano il titolo anche nel campionato brasiliano. Festa infinita per Filipe Luis, allenatore dai trascorsi in Europa come tanti suoi giocatori. Ben sette gli ex Serie A, ma le vecchie conoscenze non finiscono qui...
- Impossibile dimenticarlo sulla fascia sinistra, terzino arrivato giovanissimo in Europa con Ajax e Real Madrid Castilla. Proprio in Spagna ha giocato le sue stagioni migliori con Deportivo la Coruna e soprattutto Atletico Madrid. A curriculum anche una stagione al Chelsea prima di chiudere nel 2023 al Flamengo. E a soli 40 anni si è regalato un 2025 da sogno vincendo tutto da allenatore.
- Uno dei veterani in squadra, classe 1991 tornato in Brasile poco più di un anno fa. Oltre 10 anni in Europa per il difensore brasiliano, lanciato dal Porto e transitato tra Real Madrid e Manchester City prima di giocare 6 stagioni alla Juventus. A curriculum anche 67 presenze in Nazionale, lui che ha vinto tutto
- Binari paralleli a Danilo per un suo coetaneo, connazionale ed ex compagno alla Juventus. In realtà il terzino sinistro aveva condiviso con l'amico anche le maglie di Santos, Porto e ovviamente della Seleção
- Un passaggio anonimo al Milan, 26 presenze e poco altro nella stagione 2024/25 dopo essere stato pagato 16 milioni di euro al Tottenham. Eppure in precedenza aveva giocato anche con Barcellona e Betis. Dalla scorsa estate è tornato in Brasile
- Poca fortuna in Italia anche per un altro terzino sinistro, 28enne uruguaiano che la Roma aveva pagato 13 milioni al Palmeiras nel 2021. Sono state 60 le sue partite distribuite tra i giallorossi e il Sassuolo in prestito, poi la cessione al Flamengo
- Campione europeo con l'Italia, lui che col Chelsea ha vinto tutto in Europa. Emerso in Italia con Verona e Napoli, il centrocampista italo-brasiliano ha giocato anche nell'Arsenal e collezionato 57 presenze (con 5 gol) nella Nazionale azzurra. A 34 anni ha portato le sue geometrie tra i rossoneri
- Jorginho che divide il centrocampo con un altro ex Serie A, 31enne cileno dalla buona esperienza italiana. Nel 2015 lo aveva scovato il Bologna che, dopo quattro anni, aveva realizzato una buona plusvalenza (12 milioni) cedendolo alla Fiorentina. Meno di tre anni in viola, il prestito al Galatasaray e il ritorno in Sudamerica
- Lo ricordano i tifosi della Fiorentina, meteora da 4 presenze e 59 minuti complessivi nella stagione 2019/20. In compenso da allora ha realizzato le fortune del Flamengo accumulando 150 gol in 300 presenze totali! E in bacheca ha contribuito alla bellezza di 18 trofei.
- L'avevate perso di vista? È proprio il centrocampista spagnolo, bandiera dell'Atletico Madrid con oltre 400 partite e sette titoli. In carriera ha giocato anche in prestito con Rayo Vallecano e soprattutto Chelsea, esperienza quest'ultima che ha preceduto il trasferimento in Brasile a 31 anni
- Chi ha condiviso qualche partita con Niguez all'Atletico Madrid è stato proprio l'esterno brasiliano, 25enne portato in Europa dai portoghesi del Gil Vicente. Eccezion fatta per il prestito al Valencia, Lino ha offerto il meglio proprio coi Colchoneros (93 presenze, 12 gol e 16 assist). In estate il Flamengo lo ha pagato ben 22 milioni di euro
- I più attenti lo ricordano pochi anni fa, quando il suo nome fu accostato anche a club italiani dopo aver dato spettacolo col Gremio e la Nazionale. A portarlo in Europa nel 2020 fu il Benfica, trasferimento da 20 milioni per l'ala brasiliana tutto dribbling e accelerazioni. Solo due anni più tardi il trasferimento ai rossoneri
- Altre conoscenze europee in attacco come il centravanti classe 1990, che ha giocato una stagione in Germania al Wolfsburg nella sua unica parentesi fuori dal Brasile. Non era andata benissimo tra il 2016 e il 2017: 17 presenze senza gol
- Classe 1996, esterno offensivo cresciuto nel San Paolo, ha giocato quattro anni in Europa con la maglia del Lille (18 reti in 136 partite). Poi la cessione ad Atlanta e dal 2023 gioca al Flamengo. Suo coetaneo è Juninho, centravanti dai trascorsi in Portogallo (Portimonense, Estoril e Chaves) ma anche 41 gol col Qarabag
- Ha giocato nel Valladolid dell'ex presidente Ronaldo, lui che era arrivato dallo Sporting. Ala rapidissima dai colpi ad effetto, è una presenza fissa nella Nazionale dell'Ecuador e punto di forza del Flamengo
- Altra pedina offensiva della squadra di Filipe Luis, jolly colombiano ma anche giramondo. A 18 anni lo notava il Siviglia prima di cederlo in Ucraina, poi la cessione al River Plate e un nuovo passaggio nell'Europa dell'est in Russia (Cska e Dinamo Mosca). In estate il Flamengo non ha badato a spese: 12,5 milioni di euro
- Da non confondere con l'ex Napoli nonostante lo stesso ruolo occupato in mezzo al campo. Classe 1997 portato in Europa dal Liverpool, ma ad Anfield non si è mai visto: ben 6 prestiti dalla Finlandia al Belgio fino alla Germania e a Cipro. Il ritorno in Brasile gli ha concesso minuti e stabilità
- Giocatore d'esperienza, 32enne che in difesa dà equilibrio sulla fascia destra. Anche nel suo caso fu una squadra inglese a premiarlo in Europa, il Manchester United, che lo prestò al Real Madrid Castilla e all'Eintracht Francoforte. In carriera ha giocato anche con Copenaghen e Dinamo Mosca
- Chiudiamo con un altro terzino, classe 1997 che come altri compagni al Flamengo condivide un'esperienza in Russia. Nel suo caso fu lo Spartak Mosca, che lo pagò 7 milioni di euro al Fluminense nel 2019 prima di cederlo tre anni dopo per la stesa cifra ai rossoneri