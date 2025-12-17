Le pagelle di Psg-Flamengo

 Psg Flamengo, le pagelle della finale di Coppa Intercontinentale | Sky Sport
Psg-Flamengo, le pagelle della finale di Coppa Intercontinentale

Il Psg si aggiudica la Coppa Intercontinentale, battendo il Flamengo ai rigori in finale. Decisivo Safonov, che ne para 4 su 5. Bene anche Kvara. Jorginho illude i brasiliani con il pareggio dopo il gol del georgiano. Tutti i voti della partita a cura di Francesco Cosatti

LA CRONACA

