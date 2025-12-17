Le pagelle di Psg-Flamengo

Psg-Flamengo, le pagelle della finale di Coppa Intercontinentale
Il Psg si aggiudica la Coppa Intercontinentale, battendo il Flamengo ai rigori in finale. Decisivo Safonov, che ne para 4 su 5. Bene anche Kvara. Jorginho illude i brasiliani con il pareggio dopo il gol del georgiano. Tutti i voti della partita a cura di Francesco Cosatti
- SAFONOV voto 8 (MVP)
- ZAIRE-EMERY voto 6,5
- MARQUINHOS voto 5
- PACHO voto 6
- MENDES voto 6,5
- JOAO NEVES voto 6,5
- VITINHA voto 6,5
- FABIAN RUIZ voto 6
- LEE KANG-IN voto 6
- DOUÉ voto 6
- KVARATSKHELIA voto 7
- dal 35' MAYULU voto 5,5
- dal 64' BARCOLA voto 6
- dal 78' DEMBELE' voto 5
- dal 91' MBAYE voto 6
- dal 106' NDJANTOU s.v.
- Allenatore LUIS ENRIQUE voto 6
- ROSSI voto 5
- VARELA voto 6
- LEO ORTIZ voto 6
- LEO PEREIRA voto 6,5
- ALEX SANDRO voto 6,5
- PULGAR voto 6
- JORGINHO voto 6,5
- CARRASCAL voto 5,5
- DE ARRASCAETA voto 6
- GONZALO PLATA voto 6,5
- BRUNO HENRIQUE voto 5,5
- dal 56' PEDRO voto 5
- dal 74' EVERTON voto 6
- dal 74' SAUL voto 5,5
- dal 74' DE LA CRUZ voto 6,5
- dal 90' ARAUJO voto 5,5
- dal 108' SAMUEL LINO s.v
- Allenatore FILIPE LUIS voto 6,5