Introduzione

Da bambino eccelleva anche nel nuoto e nel basket, poi ha scelto il calcio, e a Parigi ne sono tutti piuttosto felici dopo i quattro rigori parati al Flamengo nella finale ponte tra i due mondi del calcio. Ha portato avanti la carriera in campo insieme a una laurea in pedagogia, psicologia e comunicazione. Nato lo stesso giorno di Donnarumma: dalla concorrenza con Gigio è passato a quella con Chevalier, a cui è stato preferito per scelta tecnica e non per ragioni d'infortunio. Safonov era già stato decisivo ai rigori nella strada verso il triplete nell'ultima Coppa di Francia, parando un rigore a N'Zola e uno al Diouf oggi all'Inter

IL PSG VINCE L'INTERCONTINENTALE: FLAMENGO BATTUTO AI RIGORI