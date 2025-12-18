Offerte Sky
Inzaghi dall'Arabia Saudita: "Qui un paradiso, nessuno vuole andarsene"

arabia

Proprio nel Paese dove allena da quest'estate, Simone Inzaghi potrebbe incontrare l'Inter, giunta a Riad per giocarsi la Supercoppa italiana. Alla 'Gazzetta dello Sport' ha confermato il bel momento che sta passando: "Qui è un Paradiso, sto da dio. Nessuno vuole andarsene. Ho vinto tredici partite di fila, ma mica mi rilasso…"

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La sua avventura in Arabia Saudita con l'Al-Hilal è appena cominciata e, fin qui, Simone Inzaghi sembra saper solo vincere. Ventidue partite allenate: una sola sconfitta e appena quattro pareggi, con diciassette vittorie di cui tredici nelle ultime tredici. Primo posto nel girone della Champions asiatica e secondo in campionato, alle spalle solo del perfetto Al-Nassr di CR7 che ha giocato nove partite e ne ha vinte nove. In questi giorni, forse, ci sarà anche l'incontro con la sua ex squadra, ovviamente l'Inter, giunta nella sua Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa italiana.

Simone Inzaghi: "Qui è un Paradiso"

Intercettato dalla Gazzetta dello Sport Inzaghi si è detto felice del suo momento in Arabia e di questa avventura appena cominciata: "Qui è un Paradiso, sto da dio e nessuno vuole andarsene". Poi sulla serie di vittorie è sempre il solito Inzaghi, elettrico e sull'attenti: "Ne abbiamo vinte tredici di fila, ma mica mi rilasso…"

