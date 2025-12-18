Inzaghi dall'Arabia Saudita: "Qui un paradiso, nessuno vuole andarsene"arabia
Proprio nel Paese dove allena da quest'estate, Simone Inzaghi potrebbe incontrare l'Inter, giunta a Riad per giocarsi la Supercoppa italiana. Alla 'Gazzetta dello Sport' ha confermato il bel momento che sta passando: "Qui è un Paradiso, sto da dio. Nessuno vuole andarsene. Ho vinto tredici partite di fila, ma mica mi rilasso…"
La sua avventura in Arabia Saudita con l'Al-Hilal è appena cominciata e, fin qui, Simone Inzaghi sembra saper solo vincere. Ventidue partite allenate: una sola sconfitta e appena quattro pareggi, con diciassette vittorie di cui tredici nelle ultime tredici. Primo posto nel girone della Champions asiatica e secondo in campionato, alle spalle solo del perfetto Al-Nassr di CR7 che ha giocato nove partite e ne ha vinte nove. In questi giorni, forse, ci sarà anche l'incontro con la sua ex squadra, ovviamente l'Inter, giunta nella sua Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa italiana.
Simone Inzaghi: "Qui è un Paradiso"
Intercettato dalla Gazzetta dello Sport Inzaghi si è detto felice del suo momento in Arabia e di questa avventura appena cominciata: "Qui è un Paradiso, sto da dio e nessuno vuole andarsene". Poi sulla serie di vittorie è sempre il solito Inzaghi, elettrico e sull'attenti: "Ne abbiamo vinte tredici di fila, ma mica mi rilasso…"