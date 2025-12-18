Proprio nel Paese dove allena da quest'estate, Simone Inzaghi potrebbe incontrare l'Inter, giunta a Riad per giocarsi la Supercoppa italiana. Alla 'Gazzetta dello Sport' ha confermato il bel momento che sta passando: "Qui è un Paradiso, sto da dio. Nessuno vuole andarsene. Ho vinto tredici partite di fila, ma mica mi rilasso…"

La sua avventura in Arabia Saudita con l'Al-Hilal è appena cominciata e, fin qui, Simone Inzaghi sembra saper solo vincere. Ventidue partite allenate: una sola sconfitta e appena quattro pareggi, con diciassette vittorie di cui tredici nelle ultime tredici. Primo posto nel girone della Champions asiatica e secondo in campionato, alle spalle solo del perfetto Al-Nassr di CR7 che ha giocato nove partite e ne ha vinte nove. In questi giorni, forse, ci sarà anche l'incontro con la sua ex squadra, ovviamente l'Inter, giunta nella sua Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa italiana.