Bologna-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Nella seconda semifinale della Supercoppa italiana si affrontano Bologna e Inter. Italiano sceglie Bernardeschi e non Cambiaghi, gioca anche Orsolini e Castro come riferimento più avanzato. Chivu manda ancora in panchina Frattesi, ci sono Barella, Mkhitaryan e Zielinski. Davanti la coppia Bonny-Thuram, con Lautaro a disposizione. Calcio d'inizio alle 20
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano
INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
Bonny: "Al momento va tutto bene per me e per la squadra"
"Non so se me lo aspettavo di partire così, al momento va tutto bene per me e per la squadra, Pio e Lautaro sono grandi giocatori. Il Bologna ha meritato di essere qui, non ci sono favorite"
La formazione dell'Inter in grafica
La formazione del Bologna in grafica
Lo spogliatoio del Bologna
Bologna,le scelte di formazione
Italiano conferma Bernardeschi ma con Orsolini e non Cambiaghi. Davanti gioca Castro, alle sue spalle Odgaard. Moro e Pobega la diga di centrocampo
Inter, le scelte di formazione
Chivu non sceglie Frattesi per la semifinale di Supercoppa ma ancora Mkhitaryan, Barella e Zielinski. Lautaro parte dalla panchina, in attacco la coppia Thuram-Bonny. In difesa gioca Bisseck, a destra Luis Henrique
Statistiche e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Inter considerando tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi); la squadra milanese aveva invece trovato il successo in 11 delle 16 precedenti gare ufficiali contro gli emiliani (2 pareggi, 3 sconfitte).
Bologna a caccia del secondo successo di fila sull'Inter
Dopo la vittoria per 1-0 nel match più recente dello scorso 20 aprile in Serie A, il Bologna potrebbe ottenere almeno due successi consecutivi contro l’Inter considerando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra maggio e novembre 1999 (tre in quel caso) - i rossoblù vinsero sia l’andata che il ritorno nello spareggio della Serie A 1999/2000 valido per un posto in Coppa UEFA e anche la successiva gara di campionato.
Bologna-Inter in campo neutro per la seconda volta nella loro storia
Considerando tutte le competizioni, Bologna e Inter si sfideranno in campo neutro per la seconda volta nella loro storia, dopo lo spareggio per assegnare lo Scudetto della Serie A 1963/64: in quel caso all'Olimpico di Roma si imposero i rossoblù per 2-0 (autorete di Facchetti e gol di Nielsen), conquistando il più recente dei sette titoli vinti dai felsinei nella massima serie.
Prima gara del Bologna nella Supercoppa italiana
Questa sarà la prima partita del Bologna nella Supercoppa Italiana; solo due delle ultime otto squadre nel loro primo match nel torneo hanno vinto (6 sconfitte): la Lazio il 29 agosto 1998 contro la Juventus (2-1) e la Fiorentina il 25 agosto 1996 contro il Milan (2-1).
Bologna reduce dalla sconfitta in campionato con la Juve
Il Bologna ha perso l'ultima partita disputata (0-1 vs Juventus) e non ha mai subito due sconfitte consecutive in questa stagione; i rossoblù hanno incassato gol in tutte le ultime sei gare e non fanno peggio da dicembre 2024-gennaio 2025 (sette in quel caso).
Chivu, percentuale più bassa tra gli allenatori dell'Inter con più di cinque panchine
L'Inter non pareggia un incontro dal 18 giugno 2025 (1-1 v Monterrey), la prima partita di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra; tra i tecnici dell'Inter con più di cinque panchine, Chivu è quello con la percentuale più bassa di pareggi (4%, 1/26).
Inter, 38 vittorie nel 2025
L'Inter ha vinto 38 partite nel 2025 considerando tutte le competizioni e con tre potenziali incontri ancora da disputare potrebbe superare il proprio record di successi in un singolo anno solare; infatti, i nerazzurri hanno fatto meglio soltanto nel 2023 (39 successi) e nel 2005 (40).
I numeri di Orsolini tra gol e assist
Dopo non avere segnato o fornito assist nelle prime otto partite giocate contro l'Inter, Riccardo Orsolini ha realizzato tre gol e servito due passaggi vincenti nelle ultime sei sfide in tutte le competizioni contro i nerazzurri e, dal 2022/23 in avanti, non ha fatto meglio contro nessun'altra squadra (cinque partecipazioni attive anche contro Cagliari, Empoli e Fiorentina).
Lautaro, nessun giocatore ha segnato più di lui in Supercoppa
Nessun giocatore ha segnato più reti di Lautaro Martínez (quattro, al pari di Paulo Dybala) nella Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo in Italia (2018/19), l'attaccante dell'Inter è uno dei due giocatori ad avere sia segnato che fornito assist in più match differenti in tutte le competizioni: 19, al pari di Romelu Lukaku, compresa la sfida nell'ultimo turno di campionato sul campo del Genoa.
De Vrij a una presenza dal record in Supercoppa di Buffon e Stankovic
Stefan de Vrij (otto) è vicino ad eguagliare Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi nove) al primo posto dei giocatori con più presenze nella Supercoppa Italiana.