Spagna-Argentina, la Finalissima 2026 si giocherà il 27 marzo in Qatar

Decisa la data e la sede della Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina: si giocherà in Qatar venerdì 27 marzo

MONDIALI 2026, COME SARÀ DISTRIBUITO IL MONTEPREMI

La Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina si giocherà venerdì 27 marzo 2026. Ad annunciarlo oggi sono state la Uefa e la Conmebol, oltre alla Federazione calcistica spagnola (RFEF) e argentina (AFA). Il match, che opporrà i campioni d'Europa in carica (vincitori in finale 2-1 contro l'Inghilterra) ai campioni d'America (1-0 in finale ai supplementari contro la Colombia), si giocherà allo stadio Lusail, in Qatar, con calcio d'inizio alle 21 ora locale (le 19 in Italia): a organizzarlo il Comitato Organizzatore Locale (LOC) del Qatar per gli Eventi Calcistici. La nazionale di Scaloni punta al bis dopo aver vinto l'edizione inaugurale della Finalissima nel 2022, 3-0 a Wembley contro l'Italia che era reduce dal trionfo a Euro 2020.

Mondiali 2026, ecco tutti i gironi

