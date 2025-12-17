Il Consiglio della FIFA, riunitosi a Doha, ha approvato un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari da distribuire a seguito della Coppa del Mondo. La quota maggiore – 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente – sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti. Ecco come
- riceveranno un montepremi di 9 milioni di dollari a testa
- riceveranno un montepremi di 11 milioni di dollari a testa
- riceveranno un montepremi di 15 milioni di dollari a testa
- riceveranno un montepremi di 19 milioni di dollari a testa
- riceverà un montepremi di 27 milioni di dollari
- riceverà un montepremi di 29 milioni di dollari
- riceverà un montepremi di 33 milioni di dollari
- riceverà un montepremi di 50 milioni di dollari
- Ogni squadra che parteciperà ai Mondiali 2026, inoltre, riceverà 1,5 milioni di dollari a copertura dei costi di preparazione. Ciò significa che tutte le Federazioni affiliate partecipanti avranno la garanzia di ricevere almeno 10,5 milioni di dollari ciascuna.