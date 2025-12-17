 Mondiali 2026, il montepremi per le squadre | Sky Sport
Mondiali 2026, il montepremi per le squadre

Il Consiglio della FIFA, riunitosi a Doha, ha approvato un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari da distribuire a seguito della Coppa del Mondo. La quota maggiore – 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente – sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti. Ecco come

    Mondiali, per la finale biglietti fino a 4mila €

    Mondiali

    Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale...

    Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

    mondiali 2026

    La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...

    Trump: "Football è questo, non quello americano"

    Mondiali

    Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di...