 Buon Natale 2025, gli auguri di giocatori e sportivi sui social | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Buon Natale, gli auguri dei giocatori e degli sportivi sui social. FOTO

25 DICEMBRE fotogallery
50 foto

Tantissimi i messaggi di auguri sui social degli sportivi, da Sinner ai piloti di F1 e MotoGP alle stelle della Serie A e del calcio mondiale. Qui una gallery dei post più originali

Calcio: altre fotogallery

Buon Natale! Gli auguri dei campioni sui social

25 DICEMBRE

Tantissimi i messaggi di auguri sui social degli sportivi, da Sinner ai piloti di F1 e MotoGP...

50 foto

I compagni di squadra che (forse) nessuno ricorda

Calciomercato

C'era un tempo in cui Pulisic, Tomori e Loftus-Cheek giocavano tutti insieme nel Chelsea e in cui...

20 foto

Union Berlino, che magia! Cori a lume di candela

L'EVENTO

Torna la tradizione più suggestiva della Bundesliga: stadio sold-out e luci spente per cantare a...

9 foto

Zizou papà tifoso: è in tribuna per il figlio Luca

Coppa d'Africa

Sul campo c'è Algeria-Sudan. In porta il figlio Luca, che ha scelto la Nazionale delle sue...

6 foto

Nati tra la vigilia e Santo Stefano: la TOP 11

DOPPI AUGURI!

C'è chi festeggia due volte a Natale: sono i calciatori nati proprio in questo periodo tra la...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza