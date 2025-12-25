Buon Natale, gli auguri dei giocatori e degli sportivi sui social. FOTO
25 DICEMBRE
Tantissimi i messaggi di auguri sui social degli sportivi, da Sinner ai piloti di F1 e MotoGP alle stelle della Serie A e del calcio mondiale. Qui una gallery dei post più originali
- Cominciamo la nostra carrellata di auguri con il tennis e il fenomenale campione azzurro. Con la nuova stagione ormai alle porte, il numero 2 al mondo non si ferma e continua nella sua preparazione al caldo di Dubai.
- Con un post sul suo account Instagram, Sinner ha voluto mostrare un momento della sua routine rivolgendo un augurio ai follower: "Tutto il meglio per il vostro Natale".
- Semicitazione 'vanziniana' per il romano, anche lui alle prese con gli allenamenti pre-season: "Natale a Dubai".
- "Grazie a tutti - scrive la tennista azzurra - per il fantastico supporto durante tutta la stagione. Stiamo arrivando alla fine di un altro anno e, anche se non è ancora finito, voglio solo esprimere la mia gratitudine. Un enorme ringraziamento alla mia famiglia, alla squadra, ai miei sponsor, alla federazione e a voi tifosi. Buon Natale e speriamo di rivederci da qualche parte nel 2026!".
- Ironico, come sempre, il fuoriclasse serbo: "Merry fitness".
- "Feliz Navidad a todos!"
- Gli auguri di uno degli 'eroi' di Bologna direttamente dalla Cina, insieme alla mamma e al fratello.
- Dal tennis alla MotoGP, con un altro grande orgoglio italiano e il simpatico siparietto tra Marc Marquez, Pecco Bagnaia e... un Babbo Natale molto speciale: il team manager Davide Tardozzi!
- Chi non vorrebbe il Bez alla cena di Natale?!
- Il pilota del VR46 Racing Team non ha dubbi: "Pandoro forever"
- Mentre il Morbido non potrebbe mai rinunciare ai cappelletti in brodo!
- Sui social ufficiali della MotoGP sono tanti i post sul Natale, scegliamo quello con i simpatici auguri dei piloti in versione... chef.
- La casa di Noale sceglie il 'ritratto di famiglia' dei Bezzecchi sul red carpet del Gala di Valencia.
- Dalla MotoGP alla Formula 1 con il ferrarista, cui è stato chiesto dal team social di Maranello quale sia stato il suo regalo di Natale preferito da bambino. La risposta nella prossima foto...
- "Il mio primo go-kart!"
- La canzone natalizia preferita dal monegasco? Segue...
- Un classicone: "All I want for Christmas is you", ma Charles precisa... che è stata la prima che gli è venuta in mente.
- I piloti di F1 si sono scambiati doni in un 'Secret Santa' cha ha riservato sorprese...
- Sorprese, dicevamo... soprattutto per Russell, che ha ricevuto da Leclerc la foto (e il video) del sorpasso subito dal pilota Mercedes nell'ultimo GP d'Olanda!
- Il ferrarista ha ricevuto da parte di Pierre Gasly (Alpine) un libro per imparare ad essere un buon marito. Non a caso: il pilota della Ferrari è prossimo al matrimonio con Alexandra Saint Mleux.
- Lo spagnolo si è beccato un bastone da passeggio... per scherzare sulla sua età e longevità in F1. A regalarglielo è stato un altro 'vecchietto' della griglia, il tedesco Nico Hulkenberg (Audi).
- Lando Norris se la ride... con il suo cappello da papero!
- Mentre l'olandese della RedBull pattina per le piste innevate di Kitzbühel!
- Anche per una monoposto di Formula 1 sono obbligatorie le catene...
- Il bolognese si diverte a sfilare da 'modello' per la Mercedes.
- E grande festa, naturalmente, anche per le ragazze della Savino del Bene, anche loro fresche di titolo mondiale.
- La bellissima storia della super campionessa azzurra in forza alla Vero Volley di Monza.
- NBA. Il fenomeno dei Golden State Warriors ha scelto di condividere un post di ricordi, relativi ai match natalizi della sua carriera: la prima foto è con James...
- E poi il calcio. Per gli azzurri, freschi trionfatori in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, il trofeo baciato da Antonio Conte "è il regalo di Natale più bello di sempre".
- Chi se non Luka Modric per augurare Buon Natale ai tifosi rossoneri!
- Natale a Madrid con la moglie Agustina e la famiglia per il capitano dell'Inter.
- Mentre i bianconeri mettono in vetrina il loro gioiello, Kenan Yıldız, elegantissimo alla cena natalizia della società piemontese.
- I due 'pischelli' giallorossi Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi mostrano i disegni ricevuti dai loro altrettanto giovanissimi tifosi.
- Gli auguri biancocelesti affidati a Luca Pellegrini, Mattia Zaccagni e Alessio Romagnoli.
- Natale romantico per il centravanti del Manchester City insieme alla fidanzata Isabel.
- Rimpatriata natalizia per Zlatan Ibrahimovic e Marco Verratti, compagni di squadra per tanti anni al Paris St. Germain. "Auguri da noi", scrive nel post il centrocampista italiano.
- Dolce post del commissario tecnico del Brasile, che augura "tanto amore a tutti" insieme alla moglie Mariann.