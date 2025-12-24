I piloti di F1 si sono scambiati doni in un 'Secret Santa' cha ha riservato sorprese. Soprattutto per Russell, che ha ricevuto da Leclerc la foto (e il video) del sorpasso subito dal pilota Mercedes nell'ultimo GP d'Olanda. Ma c'è anche chi ha ricevuto un bastone...

E' un gioco che fa tanto ridere, forse un po' meno a George Russell... I piloti di Formula 1 si sono scambiati i regali in un 'Secret Santa' cha ha riservato parecchie sorprese. Soprattutto per il pilota britannico della Mercedes, che ha ricevuto da Charles Leclerc la foto e anche il video del sorpasso subito proprio da Russell nell'ultimo GP d'Olanda. Un dono 'perfido' ma esilarante del monegasco che ha lasciato di stucco il collega.