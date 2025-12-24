Offerte Sky
F1, Leclerc: il regalo di Natale per Russell è una foto del sorpasso al GP Olanda

LO AVETE VISTO?

I piloti di F1 si sono scambiati doni in un 'Secret Santa' cha ha riservato sorprese. Soprattutto per Russell, che ha ricevuto da Leclerc la foto (e il video) del sorpasso subito dal pilota Mercedes nell'ultimo GP d'Olanda. Ma c'è anche chi ha ricevuto un bastone...

LE LETTERINE DEI PILOTI F1 A BABBO NATALE - DI LEO TURRINI

E' un gioco che fa tanto ridere, forse un po' meno a George Russell... I piloti di Formula 1 si sono scambiati i regali in un 'Secret Santa' cha ha riservato parecchie sorprese. Soprattutto per il pilota britannico della Mercedes, che ha ricevuto da Charles Leclerc la foto e anche il video del sorpasso subito proprio da Russell nell'ultimo GP d'Olanda. Un dono 'perfido' ma esilarante del monegasco che ha lasciato di stucco il collega. 

Cosa ha invece ricevuto Leclerc. E per Alonso c'è un bastone...

Leclerc ha invece ricevuto da parte di Pierre Gasly (Alpine) un libro per imparare ad essere un buon marito. Scelta perfetta dato che il pilota della Ferrari è prossimo al matrimonio con Alexandra Saint Mleux. E poi Fernando Alonso: lo spagnolo ha ricevuto un bastone da passeggio per scherzare sulla sua età e longevità in F1. A regalarglielo è stato un altro vecchietto della griglia, il tedesco Nico Hulkenberg (Audi).

