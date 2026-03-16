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Vicenza, promozione in Serie B e amarcord: tutti gli ex giocatori celebri

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I biancorossi festeggiano la promozione in Serie B e sognano il ritorno nel calcio dei grandi, lo stesso che sul finire degli anni '90 li vide conquistare una Coppa Italia e approdare fino alla semifinale di Coppa delle Coppe. Risultati raggiunti con giocatori che, da quelle parti, hanno fatto la storia del club. Ripercorriamo i volti più noti nella storia del Vicenza in ordine alfabetico

GLI HIGHLIGHTS DI VICENZA-INTER U23 2-1

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