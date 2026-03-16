Vicenza, promozione in Serie B e amarcord: tutti gli ex giocatori celebri
I biancorossi festeggiano la promozione in Serie B e sognano il ritorno nel calcio dei grandi, lo stesso che sul finire degli anni '90 li vide conquistare una Coppa Italia e approdare fino alla semifinale di Coppa delle Coppe. Risultati raggiunti con giocatori che, da quelle parti, hanno fatto la storia del club. Ripercorriamo i volti più noti nella storia del Vicenza in ordine alfabetico
- A distanza di quattro stagioni dall'ultima volta, il Vicenza torna in Serie B. La squadra di Fabio Gallo ha dominato il girone A di Serie C conquistando la promozione aritmetica con 6 giornate d'anticipo. La festa al "Menti" è partita al termine della gara contro l'Inter U23, vinta 2-1 grazie ai gol di Capello e Stuckler.
- Nel corso delle stagioni diversi calciatori importanti hanno vestito la maglia biancorossa, ripercorriamo i volti più noti in ordine alfabetico
- ELVIS ABBRUSCATO (2010-2012): 81 presenze e 32 gol
- MASSIMO AMBROSINI (1997/98): 36 presenze e 1 gol
- MARCO AMELIA (2016/17): 4 presenze e 5 gol subiti
- ROBERTO BAGGIO (1983-1985): 8 presenze e 2 gol
- DAVIDE BIONDINI (2003-2005): 65 presenze e 2 gol
- SASA BJELANOVIC (2008-2010): 76 presenze e 22 gol
- VALERI BOJINOV (2012/13): 18 presenze e 4 gol
- FRANCESCO COCO (1997/98): 27 presenze
- OUSMANE DABO (1998/99, 2000/01): 30 presenze e 1 gol
- SEBASTIEN DE MAIO (2022, 2023/24): 28 presenze e 1 gol
- DOMENICO DI CARLO (1992-1999): 215 presenze e 9 gol
- ARTURO DI NAPOLI (1997-1999): 33 presenze e 7 gol
- JEDA (2001-2004): 81 presenze e 17 gol
- MOHAMED KALLON (2000/01): 26 presenze e 8 gol
- FRANCESCO LODI (2003/04): 11 presenze
- PASQUALE LUISO (1997-2001): 106 presenze e 41 gol
- CHRISTIAN MAGGIO (2000-2003, 2022): 56 presenze e 2 gol
- MASSIMO MARGIOTTA (2001-2006, 2008-2010): 192 presenze e 55 gol
- RICCARDO MEGGIORINI (2020-2022): 59 presenze e 16 gol
- MARCELO OTERO (1995-1999): 111 presenze e 40 gol
- SIMONE PADOIN (2003-2007): 133 presenze e 6 gol
- ANDREA PETAGNA (2014-2015): 14 presenze e 1 gol
- LUCA RIGONI (2002-2005, 2006-2008, 2019-2022): 171 presenze e 9 gol
- PAOLO ROSSI (1976-1979): 108 presenze e 66 gol
- STEFAN SCHWOCH (2001-2008): 235 presenze e 81 gol
- ANGELO SORMANI (1973-1976): 68 presenze e 15 gol
- LUCA TONI (2000/01): 33 presenze e 9 gol
- PIERRE WOMÉ (1996/97): 3 presenze
- CRISTIAN ZACCARDO (2016/17): 25 presenze
- LAMBERTO ZAULI (1997-2001): 134 presenze e 18 gol