I biancorossi festeggiano la promozione in Serie B e sognano il ritorno nel calcio dei grandi, lo stesso che sul finire degli anni '90 li vide conquistare una Coppa Italia e approdare fino alla semifinale di Coppa delle Coppe. Risultati raggiunti con giocatori che, da quelle parti, hanno fatto la storia del club. Ripercorriamo i volti più noti nella storia del Vicenza in ordine alfabetico

GLI HIGHLIGHTS DI VICENZA-INTER U23 2-1