Brasile, i convocati di Ancelotti per le amichevoli con Francia e Croazia: out Neymar
Niente ritorno in nazionale per Neymar. L'attaccante del Santos era stato inserito da Ancelotti nell'elenco dei preconvocati per le amichevoli contro Francia e Croazia, ma non figura nella lista definitiva dei 26 convocati. "Neymar può giocare col Brasile solo se sarà al 100%. Ora non lo è, ma può rientrare nella lista del mondiale", ha commentato Ancelotti. Quattro calciatori alla prima chiamata, Bremer e Wesley gli unici due 'italiani'
ANCELOTTI E I MIGLIORI BRASILIANI MAI ALLENATI: LA SUA TOP 11
- Ritorno in nazionale rimandato per Neymar. Ancelotti aveva inserito l'attaccante del Santos nell'elenco dei preconvocati per le due amichevoli contro Francia e Croazia in programma il 26 marzo e il 1 aprile, ma non figura nella lista dei 26 convocati per il doppio impegno. La sua ultima presenza con la Seleçao risale al 18 ottobre 2023, ora O'Ney avrà a disposizione poco più di due mesi per convincere Ancelotti a convocarlo per i prossimi Mondiali.
- Ancelotti ha commentato l'esclusione dell'attaccante: "Neymar può giocare in nazionale solo se sarà al 100%. Ora non lo è. Ma può rientrare nella lista del mondiale. Ora deve continuare a lavorare". Le convocazioni definitive saranno stabilite il 18 maggio. Quattro calciatori alla prima chiamata: Leo Pereira, Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago.
- ALISSON (Liverpool)
- BENTO (Al-Nassr)
- EDERSON (Feberbahce)
- ALEX SANDRO (Flamengo)
- BREMER (Juventus)
- DANILO (Flamengo)
- DOUGLAS SANTOS (Zenit)
- GABRIEL MAGALHAES (Arsenal)
- ROGER IBANEZ (Al-Ahli)
- LEO PEREIRA (Flamengo)
- MARQUINHOS (Psg)
- WESLEY (Roma)
- ANDREY SANTOS (Chelsea)
- CASEMIRO (Manchester United)
- DANILO BARBOSA (Botafogo)
- FABINHO (Al-Ittihad)
- GABRIEL SARA (Galatasaray)
- ENDRICK (Lione)
- GABRIEL MARTINELLI (Arsenal)
- IGOR THIAGO (Brentford)
- JOAO PEDRO (Chelsea)
- LUIZ HENRIQUE (Zenit)
- MATHEUS CUNHA (Manchester United)
- RAPHINHA (Barcellona)
- RAYAN (Bournemouth)
- VINICIUS JR (Real Madrid)