Niente ritorno in nazionale per Neymar. L'attaccante del Santos era stato inserito da Ancelotti nell'elenco dei preconvocati per le amichevoli contro Francia e Croazia, ma non figura nella lista definitiva dei 26 convocati. "Neymar può giocare col Brasile solo se sarà al 100%. Ora non lo è, ma può rientrare nella lista del mondiale", ha commentato Ancelotti. Quattro calciatori alla prima chiamata, Bremer e Wesley gli unici due 'italiani'

ANCELOTTI E I MIGLIORI BRASILIANI MAI ALLENATI: LA SUA TOP 11