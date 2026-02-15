Condizioni al limite per il match di FA Cup tra Grimsby Town (club di League Two, la quarta divisione inglese) e il Wolverhampton, ultimo in Premier League e quindi certo non abituato a giocare su un terreno di gioco completamente infangato come il Blundell Park. Alla fine hanno vinto i Wolves 1-0 ma più che il gol di Bueno restano le immagini del campo, del pallone e degli scarpini dei calciatori ricoperti dal fango, come in una sfida d'altri tempi...

E QUESTO GRIMSBY AVEVA ELIMINATO LO UNITED AD AGOSTO