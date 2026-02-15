 FA Cup, Grimsby Town-Wolverhampton nel fango: le foto | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

FA Cup, Grimsby Town-Wolverhampton nel fango: le foto

in inghilterra fotogallery
12 foto
©Getty

Condizioni al limite per il match di FA Cup tra Grimsby Town (club di League Two, la quarta divisione inglese) e il Wolverhampton, ultimo in Premier League e quindi certo non abituato a giocare su un terreno di gioco completamente infangato come il Blundell Park. Alla fine hanno vinto i Wolves 1-0 ma più che il gol di Bueno restano le immagini del campo, del pallone e degli scarpini dei calciatori ricoperti dal fango, come in una sfida d'altri tempi...

E QUESTO GRIMSBY AVEVA ELIMINATO LO UNITED AD AGOSTO

Calcio: altre fotogallery

La classifica della Serie A

Serie A

Colpo del Parma che batte il Verona al 93', finisce 0-0 Cremonese-Genoa. Il Sassuolo vince in...

20 foto

Monza e Frosinone rispondono al Venezia: Bari ko

Serie B

In attesa di Avellino-Pescara ed Empoli-Reggiana, le ultime due partite della 25^giornata di...

23 foto

Forest, ufficiale l'arrivo di Vitor Pereira

Calciomercato

Il Nottingham Forest ha ufficializzato l’arrivo di Vitor Pereira. Il portoghese è il quarto...

43 foto

Baggio premiato a San Siro. E incontra Adriano

Serie A

Prima della partita di San Siro tra Inter e Juventus, Roberto Baggio è stato premiato dal club...

7 foto

Edoardo Bove torna in campo dopo 14 mesi. FOTO

CHAMPIONSHIP

Il 14 febbraio 2026 sarà una data che Edoardo Bove ricorderà per tanto tanto tempo. Il...

17 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza