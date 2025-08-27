Incredibile in Carabao Cup: il Manchester United viene eliminato al secondo turno dal Grimsby Town, club di quarta divisione, dopo una serie di 26 rigori in cui calciano anche entrambi i portieri. Nei 90' regolamentari i Red Devils erano andati sotto 0-2 pagando cari due errori di Onana nella prima mezz'ora. Mbeumo e Maguire (a un minuto dalla fine) portano la sfida ai rigori ma a far festa è il piccolo Grimsby