Carabao Cup, Manchester United eliminato da un club di quarta divisione
Incredibile in Carabao Cup: il Manchester United viene eliminato al secondo turno dal Grimsby Town, club di quarta divisione, dopo una serie di 26 rigori in cui calciano anche entrambi i portieri. Nei 90' regolamentari i Red Devils erano andati sotto 0-2 pagando cari due errori di Onana nella prima mezz'ora. Mbeumo e Maguire (a un minuto dalla fine) portano la sfida ai rigori ma a far festa è il piccolo Grimsby
- Il Manchester United è fuori dalla Coppa di Lega: i Red Devils sono stati clamorosamente eliminati dal Grimsby Town, club della quarta divisione inglese: è la prima volta che succede nella storia dello United.
- Partita a tratti "drammatica", sportivamente parlando: il Manchester United va sotto 2-0, recupera con gol del pareggio a un minuto dalla fine ma poi crolla dopo una sequenza infinita di rigori (in cui calciano tutti, compresi entrambi i portieri)
- Prosegue dunque il momentaccio del Manchester United, che dopo l'esordio in Premier con sconfitta contro l'Arsenal e il pari con il Fulham alla seconda giornata, non trova la vittoria nemmeno in Carabao Cup
- Il tutto nonostante una nuova campagna acquisti milionaria: l'ultimo grande acquisto in attacco da 76 milioni, Sesko, è partito titolare ma non è riuscito a incidere. Mbeumo (pagato 82 milioni) segna ma fallisce il rigore decisivo. L'altro penalty l'aveva sbagliato Matheus Cunha (preso per 74 milioni)
- Lo United va sotto 2-0 dopo 30': segnano Vernam e Warren con due errori di Onana, e all'intervallo i tifosi del Grimsby - già felici di poter ospitare e ammirare nel proprio piccolo stadio campioni come quelli del Manchester United - sognano una qualificazione impronosticabile
- Nella ripresa Mbeumo accorcia al 75' e il tanto criticato Maguire riporta il Grimsby sulla Terra firmando il 2-2. Si va direttamente ai calci di rigore...
- Ai rigori, si sa, non è detto che vinca il più forte. Non è un caso se la chiamano "lotteria". In questo caso è una lotteria infinita: servono 26 rigori, 13 per parte, con tutti i giocatori in campo (portieri compresi) chiamati a tirare
- Dopo il primo giro (11 rigori per parte) c'è stato solo un errore per il Grimsby (con Oduor) e uno per lo United (con Matheus Cunha). Al secondo giro Bruno Fernandes segna di nuovo (aveva tirato il primo rigore dello United), mentre Mbeumo (autore del gol dell'1-2) sbaglia e condanna i suoi
- Onana (così come il collega Pym) dal dischetto segna il suo rigore provando a farsi perdonare i due errori in partita. Ma va anche detto che su 13 rigori calciati dal Grimsby ne para solo uno
- Fuori dalla Coppa di Lega dunque il grande United che aveva comunque affrontato la sfida (contro un club di quarta divisione) schierando titolari Diallo e Cunha alle spalle di Sesko in attacco.
- All'intervallo, sotto 0-2, sono entrati Mbeumo, Bruno Fernandes e de Ligt; e più tardi, quando la rimonta faticava ad arrivare, anche Mount e Zirkzee
- E alla fine a far festa sono gli increduli tifosi del Grimsby. Con la loro mascotte Mighty Mariner