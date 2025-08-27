Esplora tutte le offerte Sky
Carabao Cup, Manchester United eliminato da un club di quarta divisione

Premier League fotogallery
8 foto

Incredibile in Carabao Cup: il Manchester United viene eliminato al secondo turno dal Grimsby Town, club di quarta divisione, dopo una serie di 26 rigori in cui calciano anche entrambi i portieri. Nei 90' regolamentari i Red Devils erano andati sotto 0-2 pagando cari due errori di Onana nella prima mezz'ora. Mbeumo e Maguire (a un minuto dalla fine) portano la sfida ai rigori ma a far festa è il piccolo Grimsby

Carabao Cup, United eliminato da club di 4^ serie

Premier League

8 foto

Mourinho fuori dalla Champions, disastro Rangers

Champions League

Dopo lo 0-0 dell'andata il Fenerbahce perde in casa del Benfica, che si qualifica per il girone...

47 foto

Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya

Conference League

Pioli riparte dal 3-0 dell'andata e fa grande turnover, come annunciato. Davanti, con Kean...

13 foto

Celtic, Rangers e... Mourinho in Europa League

Europa League

Manca solo il ritorno dei playoff per concludere le qualificazioni all'Europa League 2025/26 e...

34 foto

30 anni fa l'esordio di Zanetti: chi era in campo

amarcord

30 anni fa, in un Inter-Vicenza 1-0, Javier Zanetti faceva il suo debutto ufficiale con la maglia...

14 foto

    Aston Villa ko a Brentford: i risultati di Premier

    Premier League

    La seconda giornata di Premier League si è aperta venerdì con la goleada del Chelsea contro il...

    Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

    su sky sport

    Da oggi a lunedì 25 agosto in campo la Premier League con la seconda giornata e al via il secondo...

    Premier, risultati e highlights del sabato

    highlights

    La Premier League 2025/26 è iniziata: dopo il 4‑2 del Liverpool sul Bournemouth, anche il City...