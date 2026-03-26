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Primo gol per Pogba con il Monaco: a segno nell'amichevole con il Brentford. VIDEO

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Primo gol per Paul Pogba con la maglia del Monaco. Il centrocampista francese, rientrato dopo un infortunio al polpaccio sinistro che lo aveva tenuto fuori da inizio di dicembre, è tornato in campo sbloccando il risultato nell'amichevole contro il Brentford, vinta poi 2-1 dagli inglesi. In gara ufficiale, però, l'ex Juventus non ha ancora segnato: in questa stagione ha collezionato soltanto tre brevi apparizioni con il club monegasco. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba

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