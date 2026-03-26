Primo gol per Pogba con il Monaco: a segno nell'amichevole con il Brentford. VIDEOvideo
Primo gol per Paul Pogba con la maglia del Monaco. Il centrocampista francese, rientrato dopo un infortunio al polpaccio sinistro che lo aveva tenuto fuori da inizio di dicembre, è tornato in campo sbloccando il risultato nell'amichevole contro il Brentford, vinta poi 2-1 dagli inglesi. In gara ufficiale, però, l'ex Juventus non ha ancora segnato: in questa stagione ha collezionato soltanto tre brevi apparizioni con il club monegasco. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba