Primo gol per Paul Pogba con la maglia del Monaco. Il centrocampista francese, rientrato dopo un infortunio al polpaccio sinistro che lo aveva tenuto fuori da inizio di dicembre, è tornato in campo sbloccando il risultato nell'amichevole contro il Brentford, vinta poi 2-1 dagli inglesi. In gara ufficiale, però, l'ex Juventus non ha ancora segnato: in questa stagione ha collezionato soltanto tre brevi apparizioni con il club monegasco. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba