Sassuolo Primavera, ridotta la squalifica al giocatore che aveva aggredito l'arbitro

E' stata ridotta la squalifica a Troy-Leo Tomsa, il giocatore della Primavera del Sassuolo inizialmente fermato dal Giudice sportivo della Federcalcio fino al 31 dicembre 2026 per aver minacciato e aggredito l'arbitro che lo aveva espulso, durante la partita di campionato contro il Napoli del 7 marzo scorso. La Corte sportiva d'Appello, a seguito del reclamo, ha ridotto la squalifica, fermando Tomsa fino al 30 settembre

Tre mesi di sconto alla squalifica . E' la sentenza della Corte sportiva d'Appello della Federcalcio che ha accolto il reclamo del Sassuolo dopo il maxi stop, fino al prossimo 31 dicembre, a Troy-Leo Tomsa . Il giocatore della Primavera del club emiliano era stato protagonista di un clamoroso episodio durante la partita con il Napoli di campionato del 7 marzo scorso: allontanato dal campo per un fallo a centrocampo, il ragazzo si era inizialmente avviato verso gli spogliatoi, ma dopo pochi secondi, in preda alla rabbia, era tornato indietro per insultare e strattonare l’arbitro Maresc a.

Lo sconto in Appello

Il Sassuolo era intervenuto con un durissimo comunicato in cui sottolineava come "episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente". Il Giudice Sportivo, in primo grado, aveva quindi squalificato Tomsa fino al 31 dicembre 2026 “per aver rivolto gravissime minacce e ingiurie ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara”. Una decisione contro cui era stato esposto reclamo. Oggi la sentenza d'appello: squalifica ridotta di tre mesi, fino al 30 settembre