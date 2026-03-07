Il centrocampista della Primavera del Sassuolo Troy Tomsa, dopo essere stato espulso, ha aggredito l'arbitro Mattia Maresca, strattonandolo. In un comunicato il club neroverde ha condannato l’episodio, definito “inaccettabile” e annunciato di aver avviato “opportune valutazioni interne e che provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore"

Dopo un cartellino rosso, ha reagito strattonando l’arbitro che l’aveva appena espulso. L’episodio è accaduto durante Napoli-Sassuolo , partita valida per il campionato di Primavera 1 e vinta dai padroni di casa per 5-2 Protagonista in negativo, è stato il centrocampista neroverde Troy Tomsa . Allontanato dal campo per un fallo a centrocampo, il classe 2007 si è inizialmente avviato verso gli spogliatoi, visibilmente contrariato. Ma dopo pochi secondi, in preda alla rabbia, è tornato indietro per affrontare e strattonare l’ arbitro Mattia Maresca . Mentre usciva definitivamente dal campo, il centrocampista nato in Inghilterra ma di nazionalità romena, ha anche spinto via un membro dello staff del suo allenatore Emiliano Bigica .

Il comunicato del Sassuolo

Il club neroverde ha pubblicato una nota in cui condanna l'episodio che ha visto protagonista il suo tesserato: "L’U.S. Sassuolo Calcio -si legge sul sito e sui profilo social del club- condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete".