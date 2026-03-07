Offerte Sky
Follia in Napoli-Sassuolo Primavera: Tomsa espulso aggredisce l'arbitro

dopo il rosso

Il centrocampista della Primavera del Sassuolo Troy Tomsa, dopo essere stato espulso, ha aggredito l'arbitro Mattia Maresca, strattonandolo. In un comunicato il club neroverde ha condannato l’episodio, definito “inaccettabile” e annunciato di aver avviato “opportune valutazioni interne e che provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore"

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo un cartellino rosso, ha reagito strattonando l’arbitro che l’aveva appena espulso. L’episodio è accaduto durante Napoli-Sassuolo, partita valida per il campionato di Primavera 1 e vinta dai padroni di casa per 5-2 Protagonista in negativo, è stato il centrocampista neroverde Troy Tomsa. Allontanato dal campo per un fallo a centrocampo, il classe 2007 si è inizialmente avviato verso gli spogliatoi, visibilmente contrariato. Ma dopo pochi secondi, in preda alla rabbia, è tornato indietro per affrontare e strattonare l’arbitro Mattia Maresca. Mentre usciva definitivamente dal campo, il centrocampista nato in Inghilterra ma di nazionalità romena, ha anche spinto via un membro dello staff del suo allenatore Emiliano Bigica

Il comunicato del Sassuolo

Il club neroverde ha pubblicato una nota in cui condanna l'episodio che ha visto protagonista il suo tesserato: "L’U.S. Sassuolo Calcio -si legge sul sito e sui profilo social del club- condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete".

