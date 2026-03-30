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la storia

C'è un'Italia che ha già vinto a Zenica: la storia di Siroki Brijeg-Udinese

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti

Nel 2019 fu la Nazionale guidata da Mancini (si impose 3-0 coi gol di Acerbi, Insigne, Belotti), ma qualche anno prima toccò a un'altra squadra italiana giocare e imporsi nel piccolo stadio bosniaco che oggi ci mette un po' più di paura. Il racconto di quella partita da chi era presente

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