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la storia

Gli scacchi sono l'hobby più cool del momento per i calciatori

Simone Dagani

Simone Dagani

Carvajal gioca 14 partite al giorno, Haaland ha investito in un torneo tutto nuovo, Pulisic si è tatutato una regina sul braccio mentre Maresca ne ha scritto nella sua tesi per diventare allenatore. Gli scacchi e il calcio (ma lo sport in generale) sono sempre stati alleati, ma negli ultimi anni sono sempre di più le stelle che allenano la mentre sfidandosi su una scacchiera

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