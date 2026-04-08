Carvajal gioca 14 partite al giorno, Haaland ha investito in un torneo tutto nuovo, Pulisic si è tatutato una regina sul braccio mentre Maresca ne ha scritto nella sua tesi per diventare allenatore. Gli scacchi e il calcio (ma lo sport in generale) sono sempre stati alleati, ma negli ultimi anni sono sempre di più le stelle che allenano la mentre sfidandosi su una scacchiera