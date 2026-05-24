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In Lussemburgo c'è una squadra che è passata dalla C allo scudetto in tre anni

Marco Salami

Marco Salami

Nella stagione più pazza di sempre dei campionati minori la vera impresa la fa l'Atert Bissen, la squadra lussemburghese che ha messo in fila una doppia promozione e lo scudetto al debutto assoluto nella A nazionale (!). Hanno vinto superando la capolista all'ultima giornata nello scontro diretto e festeggiando per appena due gol di differenza reti. Do you believe in miracles?

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