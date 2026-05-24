Nella stagione più pazza di sempre dei campionati minori la vera impresa la fa l'Atert Bissen, la squadra lussemburghese che ha messo in fila una doppia promozione e lo scudetto al debutto assoluto nella A nazionale (!). Hanno vinto superando la capolista all'ultima giornata nello scontro diretto e festeggiando per appena due gol di differenza reti. Do you believe in miracles?