Nella stagione più pazza di sempre dei campionati minori la vera impresa la fa l'Atert Bissen, la squadra lussemburghese che ha messo in fila una doppia promozione e lo scudetto al debutto assoluto nella A nazionale (!). Hanno vinto superando la capolista all'ultima giornata nello scontro diretto e festeggiando per appena due gol di differenza reti. Do you believe in miracles?
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