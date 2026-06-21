'L'Originale' a Follonica: il dietro le quinte della terza tappa dell’estate 2026

Per la prima volta la Toscana ha ospitato una tappa estiva di Calciomercato L’Originale. Follonica, in provincia di Grosseto, ci ha svelato le meraviglie di questo tratto di costa tirrenica rivelandosi un punto strategico per scoprire posti incantevoli caratteristici della Maremma. Dalla prossima settimana il tour prosegue ad Alassio, l’appuntamento in diretta è dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
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