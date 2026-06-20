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il protagonista

Il nuovo Bayern passa da Saibari

Riccardo Gentile
©Getty

La stella del Marocco è il primo colpo estivo della squadra di Kompany, che ha versato 55 milioni di euro nelle casse del Psv Eindhoven. Nato in Spagna, cresciuto in Belgio e formato calcisticamente in Olanda, può essere la spalla perfetta da affiancare ai gol di Harry Kane

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