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'Re' Sinner e i pronostici di questo Wimbledon

Michela Curcio
©Getty

Senza Alcaraz, ancora ai box, Sinner è qualcosa di più di un favorito a Londra: trovare un rivale credibile, per risultati e costanza degli avversari, sulla carta sembra complicato. Nel tabellone femminile, invece, l'equilibrio sarà totale

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