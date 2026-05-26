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l'intervista

Maldera, Ct in Ucraina: "Mi insegneranno la resilienza"

Emiliano Tomasini

Per la prima volta la nazionale ucraina ha un commissario tecnico straniero e per la prima volta l'ex vice di De Zerbi vivrà un'esperienza da capo allenatore. Ha scelto di andare a vivere a Leopoli con la moglie: "Loro sono stati coraggiosi con me, io con loro. O si accetta o non si accetta"

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