Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Ucraina, rasa al suolo dai droni russi la scuola già ricostruita da Sheva e Zinchenko

GUERRA ucraina

Nel febbraio 2022 il Liceo Mykhailo-Kotsiubynskyi situato nella regione di Chernihiv è stato distrutto da un attacco missilistico russo. Il 5 agosto 2023 Andrij Shevchenko e Zinchenko hanno organizzato a Londra la partita Game4Ukraine per ricostruirla. Solo il mese scorso (a maggio) la visita alla scuola che aveva ripreso vita. Nella notte tra venerdì e sabato tre droni russi l'hanno distrutta di nuovo

Distruzione, rinascita e nuovamente distruzione. Il Lyceum Mykhailo Kotsiubynski, situato nella regione di Chernihiv in Ucraina, è stato nuovamente raso al suolo da un attacco di tre droni rossi. 

I fondi del Game4Ukraine e la rinascita a maggio 

La scuola era già stata 'vittima' del conflitto. Era il febbraio 2022 quando un attacco missilistico russo l'aveva sventrata la prima volta. Per finanziare i lavori di ripristino, il 5 agosto 2023 Andrij Shevchenko e Oleksandr Zinchenko avevano organizzato a Londra il "Game4Ukraine", una partita evento che ha permesso di raccogliere i fondi necessari per restituire la struttura alla comunità. 

 

Le immagini della distruzione: il post e le foto

Il progetto era andato a buon fine, tanto che lo scorso maggio il presidente della Federazione calcistica ucraina e il giocatore dell'Ajax si erano recati personalmente in visita al Liceo appena ricostruito. Nella notte tra venerdì e sabato tre droni russi hanno vanificato quel traguardo. Le immagini della distruzione.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Boston, show del poliziotto tra i tifosi scozzesi

Mondiali

Scena fantastica (e inattesa) a Boston teatro dell'esordio della Scozia di McTominay contro...

Mancini saluta l'Al-Sadd: ora l'Italia?

Calciomercato

Dopo soltanto 7 mesi dal suo arrivo, Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd. L'allenatore italiano non...

Rangnick, niente Milan: rinnova con l'Austria

Calciomercato

A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, la Nazionale ha annunciato il rinnovo di...

Scozia-Haiti, McTominay è pronto

live Mondiali

McTominay sarà in campo per l'esordio della sua Scozia contro Haiti. Sarà Qatar-Svizzera la prima...

Aia, Messina sarà il nuovo direttore tecnico

Serie A

L'ex designatore della serie A Domenico Messina dal 1° luglio sarà il Direttore Tecnico dell'AIA....
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE