Nel febbraio 2022 il Liceo Mykhailo-Kotsiubynskyi situato nella regione di Chernihiv è stato distrutto da un attacco missilistico russo. Il 5 agosto 2023 Andrij Shevchenko e Zinchenko hanno organizzato a Londra la partita Game4Ukraine per ricostruirla. Solo il mese scorso (a maggio) la visita alla scuola che aveva ripreso vita. Nella notte tra venerdì e sabato tre droni russi l'hanno distrutta di nuovo