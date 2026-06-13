Ucraina, rasa al suolo dai droni russi la scuola già ricostruita da Sheva e ZinchenkoGUERRA ucraina
Nel febbraio 2022 il Liceo Mykhailo-Kotsiubynskyi situato nella regione di Chernihiv è stato distrutto da un attacco missilistico russo. Il 5 agosto 2023 Andrij Shevchenko e Zinchenko hanno organizzato a Londra la partita Game4Ukraine per ricostruirla. Solo il mese scorso (a maggio) la visita alla scuola che aveva ripreso vita. Nella notte tra venerdì e sabato tre droni russi l'hanno distrutta di nuovo
Distruzione, rinascita e nuovamente distruzione. Il Lyceum Mykhailo Kotsiubynski, situato nella regione di Chernihiv in Ucraina, è stato nuovamente raso al suolo da un attacco di tre droni rossi.
I fondi del Game4Ukraine e la rinascita a maggio
La scuola era già stata 'vittima' del conflitto. Era il febbraio 2022 quando un attacco missilistico russo l'aveva sventrata la prima volta. Per finanziare i lavori di ripristino, il 5 agosto 2023 Andrij Shevchenko e Oleksandr Zinchenko avevano organizzato a Londra il "Game4Ukraine", una partita evento che ha permesso di raccogliere i fondi necessari per restituire la struttura alla comunità.
Le immagini della distruzione: il post e le foto
Il progetto era andato a buon fine, tanto che lo scorso maggio il presidente della Federazione calcistica ucraina e il giocatore dell'Ajax si erano recati personalmente in visita al Liceo appena ricostruito. Nella notte tra venerdì e sabato tre droni russi hanno vanificato quel traguardo. Le immagini della distruzione.