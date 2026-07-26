Può essere una giornata decisiva per il futuro della panchina azzurra. L'ufficialità di Andrea Pirlo sarebbe attesa a breve, probabilmente già martedì, ma la scelta ha scatenato polemiche e perplessità legate al ruolo di Pirlo come testimonal dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato a una delicata mediazione. Tutti gli aggiornamenti LIVE