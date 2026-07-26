Può essere una giornata decisiva per il futuro della panchina azzurra. L'ufficialità di Andrea Pirlo sarebbe attesa a breve, probabilmente già martedì, ma la scelta ha scatenato polemiche e perplessità legate al ruolo di Pirlo come testimonal dell'agenzia di scommesse russa Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato a una delicata mediazione. Tutti gli aggiornamenti LIVE
Abodi a Sky Tg 24: "Mi auguro che Pirlo possa portarci ai risultati sperati. Un azzardo parlare di Guardiola'
Nella giornata di sabato, il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi era stato ospite di Sky Tg 24 e aveva affrontato anche il tema relativo alla panchina azzurra. Nel video le parole di Abodi.
Abodi: 'Spero che Pirlo possa portarci ai risultati sperati. Un azzardo parlare di Guardiola'Vai al contenuto
Rassegna stampa, il Messaggero: "Caos Italia, Pirlo Ct rischia già il posto"
Secondo il Messaggero la situazione in Figc è più che confusa. Il titolo in prima è: "Caos Italia, Pirlo Ct rischia già il posto"
Rassegna stampa, Repubblica: "Pirlo, ombre russe"
Per Repubblica la posizione di Pirlo è a rischio. Nel richiamo in taglio basso di prima pagina il titolo è: "Pirlo, ombre russe, adesso rischia la panchina azzurra"
Rassegna stampa, il Corriere della Sera: "Pirlo adesso è in bilico"
Taglio centrale con foto per il Corriere della Sera: "Pirlo adesso è in bilico. Il caso Russia scuote la panchina azzurra", con immagine di Pirlo e Maldini a colloquio.
Rassegna stampa, QS: "Italia divisa su Pirlo Ct"
Per il Quotidiano Sportivo "Italia divisa su Pirlo Ct. Dai dubbi di La Russa al caso Fonbet, cammino in salita"
Rassegna stampa, Tuttosport: "Sponsor russo e poi Abodi: le spine di Pirlo"
Tuttosport in taglio basso richiama le parole del ministro dello sport Abodi di sabato a Sky Tg 24 e titola: "Sponsor russo e poi Abodi: le spine di Pirlo". Qui il video dell'intervista ad Abodi.
Rassegna stampa, il Corriere dello Sport: "Pirlo spacca l'Italia"
Il Corriere dello Sport titola "Pirlo spacca l'Italia. Club, tifosi e politici si aspetta uno altro Ct". Il commento di Alberto Polverosi: "La sindrome dell'ex".
Rassegna stampa, la Gazzetta dello Sport: "Pirlo, ombre russe"
Per la Gazzetta dello Sport "Un caso blocca la firma del Ct: Pirlo, ombre russe". Per il quotidiano milanese "Malagò vuole chiarire il rapporto con Fonbet, società di scommesse con base a Mosca. I legali del tecnico: rescindiamo l'accordo con sponsor e United Fc".
Pirlo, la giornata di sabato nel riassunto di Sky Sport 24
Nel video, il racconto di Sky Sport 24 delle ultime ore del caso-Pirlo.
Ct Italia, per Pirlo una domenica probabilmente decisiva
Potrebbe essere una domenica decisiva per il futuro della panchina della Nazionale italiana. Nella giornata di ieri sono emerse perplessità e alimentate polemiche intorno al nome di Andrea Pirlo. Ricapitoliamo quello che è accaduto nelle ultime ore:
- Dopo il no di Guardiola all’offerta di diventare CT azzurro, la decisione è stata quella di andare dritti su Andrea Pirlo, attualmente allo United Dubai FC, squadra con la quale l’allenatore si trova in ritiro.
- E’ già stato contattato da Paolo Maldini e Leonardo – che gli hanno comunicato la scelta - e il suo procuratore, Tullio Tinti, ha già avviato le pratiche per liberarlo dal contratto con il suo attuale Club.
- Sono ore decisive per la chiusura dell’accordo e per l’annuncio, previsto con tutta probabilità per martedì 28
Cosa è successo nelle ultime ore
- Nelle ultime ore, hanno però fatto discutere i pareri contrari a questa scelta – provenienti anche dal mondo politico – legati al fatto che Pirlo ha stipulato lo scorso anno un contratto di sponsorizzazione con l’agenzia di scommesse russa Fonbet, in qualità di global ambassador, che avrebbe dovuto promuovere lo sport russo e partecipare agli eventi organizzati dalla società, in collaborazione con il ministero dello sport, a scopo propagandistico.
- Va detto che il presidente e proprietario dello United Fc, Sergey Lomakin, ha interessi nella società di scommesse Fonbet e dunque il ruolo di Pirlo in questo senso sarebbe legato al contratto con il suo club. Il contratto potrebbe essere rescisso in qualsiasi momento senza penali, insieme con quello di allenatore della squadra.
- Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di alcuni esponenti politici italiani, che hanno chiesto al presidente della Figc, Giovanni Malagò, di non procedere con la scelta di Pirlo proprio per i legami con la Russia. Ne riportiamo alcune. "Mi auguro con tutto il cuore che se Pirlo fosse scelto come CT la prima cosa che farà sarà quella di risolvere questo imbarazzo rinunciando a questo suo ruolo – ha dichiarato Mauro Berruto, responsabile Sport nella segreteria del Partito democratico - anche perché "parla a un movimento, a un mondo, ha un ruolo istituzionale che richiede una modalità di esecuzione esemplare". Si è espresso anche Carlo Calenda: "Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022, anno dell'invasione dell'Ucraina, non dovrebbe ricoprire cariche nazionali", ha detto il leader di Azione.
Il ruolo di Malagò
Il presidente della Figc Giovanni Malagò sarà chiamato a una delicata mediazione su questo argomento molto spinoso, dal momento che la scelta su Pirlo, dopo Guardiola, è stata fatta e comunicata al nuovo CT, che gode della totale fiducia del DT Maldini e dell’advisor Leonardo.