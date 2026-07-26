L'Inter ha battuto il Karlsruher 2-1 in rimonta, l'amichevole è stata decisa da una doppietta di Andy Diouf nel recupero (schierato da esterno destro, posizione che Chivu vede bene per il francese in base alle sue qualità). Manca pochissimo alla fine e i tedeschi sono in vantaggio per 1-0: Diouf prima firma il pareggio al 91' con un bolide da fuori, poi segna la rete che vale la vittoria al 94' con un mancino a giro sul secondo palo. Riguarda i due gol di Diouf nel VIDEO

GLI HIGHLIGHTS DI KARSLRUHER-INTER 1-2