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il progetto

Robotica, sport e inclusione: una sfida educativa

Emiliano Tomasini
©Getty

Cosa hanno in comune un campo sportivo e un laboratorio di coding? Molto più di quanto si pensi. E il progetto 'Stringhe' ne è la dimostrazione. Dalla capacità di collaborare alla gestione degli errori, Igor Guida spiega perché sport, movimento e robotica possono contribuire allo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo dei più giovani

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