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l'intervista

Gli Iron Maiden a San Siro: "Il calcio è la nostra vita"

Vera Spadini

Il 17 giugno la Scala del Calcio si trasforma nel tempio della musica. Per la prima volta un gruppo heavy metal si esibisce a San Siro. Una band di fama internazionale che in 50 anni di storia ha venduto 200 milioni di copie nel mondo, gli Iron Maiden. Il bassista, fondatore e anima degli Iron, Steve Harris, è un grande appassionato di calcio. “Tra Di Canio, il West Ham e la Fiorentina: il calcio è sempre stato con noi”

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