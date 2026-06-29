Gli Iron Maiden a San Siro: "Il calcio è la nostra vita"

Il 17 giugno la Scala del Calcio si trasforma nel tempio della musica. Per la prima volta un gruppo heavy metal si esibisce a San Siro. Una band di fama internazionale che in 50 anni di storia ha venduto 200 milioni di copie nel mondo, gli Iron Maiden. Il bassista, fondatore e anima degli Iron, Steve Harris, è un grande appassionato di calcio. “Tra Di Canio, il West Ham e la Fiorentina: il calcio è sempre stato con noi”