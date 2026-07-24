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Maldini-Pirlo, la telefonata del 2020 svelata in diretta a Sky

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Sono passati sei anni da quella telefonata estiva tra Paolo Maldini e Andrea Pirlo: una telefonata raccontata in diretta su Sky, con cui l'allora dirigente del Milan azzeccava un'incredibile previsione...

PIRLO FUTURO CT: LE NEWS LIVE

“Ricordati la nostra telefonata di questa estate…”, dice Paolo Maldini ad Andrea Pirlo. Poi entrambi ridono, complici, come se le telecamere fossero sparite e si trovassero da soli a chiacchierare. E invece sono in diretta su Sky, e la curiosità di chi li ascolta giustamente è alle stelle. Quale telefonata? Intanto una premessa: lo scambio di battute tra i due, che potrebbe benissimo essere attuale, risale al dicembre 2020: Andrea Pirlo è l’allenatore della Juventus, Paolo Maldini un dirigente del Milan ma la stima e l’amicizia tra i due sono rimaste intatte dai tempi in cui giocavano insieme in rossonero. Incalzati dallo studio, Maldini spiega a cosa si riferiva con quella frase sibillina: “Questa estate l’avevo chiamato per complimentarmi dopo la sua nomina ad allenatore dell’Under 23 e facendo una battuta avevo aggiunto ‘Ma non è che vai a Torino ad allenare la prima squadra?’. E lui mi aveva risposto: ‘Come fai a saperlo?’. Da una battuta era venuta fuori una verità…”. Le cose in effetti erano andate così: nell’estate 2020 la Juve aveva affidato a Pirlo l’Under 23, per quella che sarebbe stata la sua prima esperienza in assoluto in panchina, salvo poi “promuoverlo” immediatamente, dopo l’esonero estivo di Maurizio Sarri. Una scalata-lampo frutto dell’intuizione di Andrea Agnelli, di cui nessuno era a conoscenza a parte i diretti interessati e… Paolo Maldini. Che a distanza di sei anni ha chiamato ancora l’amico: nuova telefonata estiva e nuovo balzo...in Nazionale.

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