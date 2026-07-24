Maldini-Pirlo, la telefonata del 2020 svelata in diretta a Skya sky
Sono passati sei anni da quella telefonata estiva tra Paolo Maldini e Andrea Pirlo: una telefonata raccontata in diretta su Sky, con cui l'allora dirigente del Milan azzeccava un'incredibile previsione...
“Ricordati la nostra telefonata di questa estate…”, dice Paolo Maldini ad Andrea Pirlo. Poi entrambi ridono, complici, come se le telecamere fossero sparite e si trovassero da soli a chiacchierare. E invece sono in diretta su Sky, e la curiosità di chi li ascolta giustamente è alle stelle. Quale telefonata? Intanto una premessa: lo scambio di battute tra i due, che potrebbe benissimo essere attuale, risale al dicembre 2020: Andrea Pirlo è l’allenatore della Juventus, Paolo Maldini un dirigente del Milan ma la stima e l’amicizia tra i due sono rimaste intatte dai tempi in cui giocavano insieme in rossonero. Incalzati dallo studio, Maldini spiega a cosa si riferiva con quella frase sibillina: “Questa estate l’avevo chiamato per complimentarmi dopo la sua nomina ad allenatore dell’Under 23 e facendo una battuta avevo aggiunto ‘Ma non è che vai a Torino ad allenare la prima squadra?’. E lui mi aveva risposto: ‘Come fai a saperlo?’. Da una battuta era venuta fuori una verità…”. Le cose in effetti erano andate così: nell’estate 2020 la Juve aveva affidato a Pirlo l’Under 23, per quella che sarebbe stata la sua prima esperienza in assoluto in panchina, salvo poi “promuoverlo” immediatamente, dopo l’esonero estivo di Maurizio Sarri. Una scalata-lampo frutto dell’intuizione di Andrea Agnelli, di cui nessuno era a conoscenza a parte i diretti interessati e… Paolo Maldini. Che a distanza di sei anni ha chiamato ancora l’amico: nuova telefonata estiva e nuovo balzo...in Nazionale.