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Zinedine Zidane è il nuovo Ct della Francia: "Era l'unica cosa che volevo"

la presentazione

La Francia riparte da Zinedine Zidane. Il nuovo ct raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo: "È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida". Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club: "Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare". Contratto fino al 2030: "Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere"

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Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. Oggi, martedì 28 luglio, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. "È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Sono pronto ad affrontare questa sfida". L'ex allenatore del Real Madrid, che torna in panchina dopo 5 anni, ha spiegato di aver avuto altre possibilità negli ultimi anni, ma di aver pensato soltanto alla Nazionale: "Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare. Ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale". Zidane ai Bleus, era solo questione di tempo: "Ho passato questi quattro-cinque anni aspettando questo giorno. Dal giorno dopo la decisione di Didier sono stato animato dalla voglia di essere il successore". Sul progetto tecnico ha aggiunto: "Ho una squadra straordinaria. Spiegherò ai giocatori il mio progetto di gioco". Il suo staff sarà "molto simile a quello avuto al Real Madrid".

Zidane-Francia, i dettagli del contratto

Il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ha confermato un accordo di quattro anni, fino al Mondiale 2030. Il presidente ha raccontato anche una frase pronunciata da Zidane durante i colloqui: "Presidente, so come si vince". Un messaggio che, secondo Diallo, ha trasmesso immediatamente la convinzione e la voglia dell'ex numero 10 di guidare la Francia. L'incarico partirà ufficialmente il 1° agosto.

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