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Messi si ritira dalla nazionale, l'Argentina lo omaggia: applauso al 10' in tutte le gare

argentina

La Federazione argentina ha deciso che tutte le squadre maschili e femminili di calcio a undici, futsal e beach soccer si fermeranno al 10' di ogni partita per dedicare un minuto di applausi a Lionel Messi, che qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dalla nazionale

LE DELUSIONI E POI I TRIONFI: LA STORIA DI MESSI CON L'ARGENTINA

Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa, Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la Federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, di calcio a undici, futsal e beach soccer si fermeranno al 10' di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio, nella notte italiana, è stata Velez-Boca Juniors di Copa Argentina, vinta ai rigori dagli Xeneizes.

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Messi lascia nazionale argentina: "Ho dato tutto"

Il comunicato dell'AFA

"Delibere del Consiglio direttivo del 2 settembre 2026

 

È stato disposto che, nella prossima giornata di tutte le categorie e di tutte le discipline maschili e femminili (calcio a undici, futsal e beach soccer), le partite vengano interrotte al decimo minuto del primo tempo per osservare un minuto di applausi in riconoscimento della carriera di Lionel Messi con la nazionale argentina.

 

Inoltre, negli stadi dotati di maxischermi dovrà essere trasmesso, prima dell’inizio degli incontri, il video istituzionale dell’Associazione".

Comunicato AFA Messi

 

Messi lascia dopo 20 anni e 125 gol

Messi dice addio all'Albiceleste dopo 20 anni, nei quali ha collezionato 207 presenze, impreziosite da 125 gol e 68 assist. Oltre al Mondiale del 2022, l'attaccante ha vinto due edizioni della Copa America (2021 e 2024), una Finalissima e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Inoltre, nel 2005 si era laureato campione del mondo Under 20.

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