Dopo quattro edizioni consecutive disputate in Arabia, la Supercoppa Italiana torna in Italia e con la formula della gara secca (l'ultima a gennaio 2023). La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale si giocherà martedì 22 dicembre a San Siro, con l'Inter campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia che affronterà la Lazio, finalista della coppa nazionale nella scorsa edizione

La Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della coppa nazionale della scorsa stagione. Dopo quattro edizioni consecutive disputate all'estero e tre anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale. L'ultima Supercoppa giocata in gara unica risale al gennaio 2023 quando a Riad l'Inter batté il Milan 3-0.