Caso Malagò: "Il calcio e compatto", Buonfiglio e Abodi: "Contano le regole"

Malagò incassa la fiducia delle componenti del Consiglio della Federcalcio per il caso del mancato tesseramento che sarà esaminato dalla Giunta Coni e potrebbe mettere a rischio la sua elezione. Prima di Italia-Belgio all'Olimpico ha mostrato la sua soddisfazione: "Il mondo del calcio è più compatto di sempre". La risposta di Bonfiglio: "Decideremo in base alle regole" e del ministro Abodi: "Non è una questione personale"



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L'esordio del nuovo corso azzurro guidato in panchina da Roberto Mancini è anche il battesimo di Giovanni Malagò da presidente della Federcalcio arrivato allo stadio Olimpico e subito incalzato dai giornalisti sul caso del mancato tesseramento che potrebbe mettere a rischio la sua elezione: "Stasera guardiamo la partita, siamo vicini con Bonfiglio, così mi hanno detto. Ci mancherebbe che non ci si parli, però parliamo di calcio". Sul sostegno avuto oggi in Consiglio Federale non ha nascosto la sua soddisfazione: "Me l'aspettavo ed è una bella cosa per il mondo del calcio, che mi sembra compatto più di sempre". Approfondimento Malagò: "Agli Azzurri messo una pressione allegra"

Buonfiglio: "Malagò? Decideremo in base alle regole" Molto atteso all'Olimpico anche il presidente del Coni Luciano Bonfiglio: "Chi è che non sostiene Malago?" Queste le sue prime parole prima delle precisazioni di rito: "Il problema è un altro. Viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole. Come ho detto più di una volta, non me le invento io, anzi mi faccio aiutare da chi ne capisce piu' di me, autorevoli giuristi, e quando sarà il momento provvederemo a decidere, l'ho detto e lo ripeto: essere amici non vuol dire essere complici". Poi la risposta sui tempi di convocazione della Giunta Coni che dovrebbe decidere sulla vicenda Malagò: "Quando verrà convocata la giunta? Lo deciderò io" Leggi anche Caso Malagò, Buonfiglio: "Necessari accertamenti"