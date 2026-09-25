Durissimo provvedimento del Ministero dei Trasporti argentino, che ha sospeso la patente dell'ex Inter fino al 1° gennaio 2099 quando Icardi dovrebbe compiere... 105 anni. Una decisione arrivata in seguito al video della compagna China Suarez, che si era slacciata la cintura sporgendosi dal finestrino mentre Maurito era al volante. Dalle verifiche seguenti era emerso che la sua patente argentina era scaduta, ma Icardi non ci sta e replica sui social...

Patente sospesa fino al... 2099! Severissimo il provvedimento del Ministero dei Trasporti argentino nei confronti di Mauro Icardi, ex attaccante di Inter, Psg e Galatasaray attualmente svincolato. L'attaccante argentino è stato inabilitato alla guida nella provincia di Buenos Aires, decisione arrivata dopo un video pubblicato su Instagram da China Suarez. Nel filmato la compagna del calciatore si slaccia la cintura e si sporge dal finestrino mentre l'auto è in movimento con Maurito al volante. Le immagini erano diventate virali in patria e avevano spinto le autorità a verificare la posizione di Icardi la cui patente argentina risultava scaduta. La conseguenza? Sospensione fissata fino al 1° gennaio 2099, quando l'ex Inter dovrebbe compiere 105 anni. Ma non è finita qui...