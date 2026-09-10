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Ejaria, lo svincolato ex Liverpool cerca squadra su LinkedIn

Calcio

Un calciatore svincolato è disposto a tutto pur di trovare una nuova squadra: Ovie Ejaria, 28enne inglese ex Liverpool, ha postato un annuncio su LinkedIn nella speranza di trovare un club che lo possa ingaggiare dopo l'ultima esperienza in Spagna con il Real Oviedo  

Per i calciatori, trovare una squadra o una svolta della propria carriera su LinkedIn è una pratica che ultimamente sta avendo successo. Durante gli ultimi Mondiali, ad esempio, la storia del caboverdiano Roberto Lopes, convocato grazie ad un messaggio sul social del mondo del lavoro da parte del ct di Capo Verde, aveva fatto il giro del mondo. Ora, l'inglese Ovie Ejaria, classe 1999, sta cercando nuove fortune calcistiche su LinkedIn. Ejaria, infatti, ha postato un annuncio in cui dichiara di star cercando una nuova squadra, dopo la fine dell'ultima esperienza in Spagna con la maglia del Real Oviedo. 

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Ejaria ha scritto: "Sono attualmente svincolato e sono alla ricerca dell'opportunità giusta". L'inglese si è poi presentato dal punto di vista calcistico, elencando le sue posizioni preferite in campo e le squadre in cui ha militato in carriera (tra le quali c'è il Liverpool, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2016). L'annuncio si chiude con un appello: "Voglio mantenere i dettagli privati, ma se c'è un'opportunità o conoscete un club alla ricerca di un centrocampista o di un giocatore in grado di giocare come ala sinistra, sentitevi liberi di contattarmi. Tutte le proposte sono ben accete". Chissà se Ejaria troverà davvero qualcuno disposto ad ingaggiarlo grazie a questo annuncio...

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