Per i calciatori, trovare una squadra o una svolta della propria carriera su LinkedIn è una pratica che ultimamente sta avendo successo . Durante gli ultimi Mondiali, ad esempio, la storia del caboverdiano Roberto Lopes , convocato grazie ad un messaggio sul social del mondo del lavoro da parte del ct di Capo Verde, aveva fatto il giro del mondo. Ora, l'inglese Ovie Ejaria , classe 1999, sta cercando nuove fortune calcistiche su LinkedIn. Ejaria, infatti, ha postato un annuncio in cui dichiara di star cercando una nuova squadra , dopo la fine dell'ultima esperienza in Spagna con la maglia del Real Oviedo.

Ejaria ha scritto: "Sono attualmente svincolato e sono alla ricerca dell'opportunità giusta". L'inglese si è poi presentato dal punto di vista calcistico, elencando le sue posizioni preferite in campo e le squadre in cui ha militato in carriera (tra le quali c'è il Liverpool, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2016). L'annuncio si chiude con un appello: "Voglio mantenere i dettagli privati, ma se c'è un'opportunità o conoscete un club alla ricerca di un centrocampista o di un giocatore in grado di giocare come ala sinistra, sentitevi liberi di contattarmi. Tutte le proposte sono ben accete". Chissà se Ejaria troverà davvero qualcuno disposto ad ingaggiarlo grazie a questo annuncio...