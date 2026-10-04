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Libia-Tunisia U20, fuorigioco fischiato a porta vuota: la spiegazione e il VIDEO

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Porta vuota, attaccante lanciato verso la porta e... fuorigioco! Sembra quasi uno scherzo ma in Tunisia-Libia U20 è successo davvero. E c'è un motivo, ben spiegato nel regolamento: per essere in gioco conta la posizione del giocatore nel momento esatto del passaggio. Se è già nella metà campo avversaria deve avere almeno due avversari tra sé e la porta e in questo caso il portiere non c'era! Se lo ricorderà anche la panchina libica, la cui reazione non è stata pacata...Guarda il VIDEO imperdibile qui sotto

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