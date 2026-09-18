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Il perdono di Amorim e Svilar come Raskolnikov

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Dove si racconta dei conflitti interiori di due protagonisti di questa Serie A: da una parte l'allenatore del Milan, alle prese con il pensiero del fallimento; dall'altra il portiere della Roma, che sta lavorando sulla sua mente per essere una versione sempre migliore di sé stesso

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