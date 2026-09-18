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l'intervista

Spina e la sfida culturale del Milan Women: "Le ragazze giocheranno contro i ragazzi"

Gaia Brunelli
©Getty

Elisabet Spina, Head of Women Football del Milan, racconta a Sky Sport Insider il nuovo e innovativo progetto del club rossonero: le Under 15 e 17 femminili parteciperanno ai campionati Under 13 e 14 maschili

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