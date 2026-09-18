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l'intervista

Rodrigo Mora: "Dybala idolo da sempre, Mourinho mi ha chiamato per parlarmi di Roma"

Redazione Sky Sport

Roma lo sta scoprendo e lui sta scoprendo Roma (città inclusa). Il primo impatto di Rodrigo Mora con l'Italia è positivo: “Ma mi aspettavo una Serie A diversa”. Dal rapporto con Gasperini a quello con Dybala, fino al messaggio di Mourinho

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