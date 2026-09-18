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l'intervista

Sarri: "Per l'Atalanta sarà un anno di costruzione, alle mie squadre serve tempo"

Redazione Sky Sport

La sfida di domenica contro la Juventus (da seguire in diretta su Sky) porta Sarri di fronte al suo passato. Ma lo sguardo è tutto rivolto al futuro: “In bianconero, campionato strano ma senza rimpianti. A Bergamo gli obiettivi sono a medio termine. Dal mercato sono arrivati giocatori di valore”

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