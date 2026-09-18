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il commento

Nel primo Milan di Amorim c'è un po' troppa confusione

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Getty

Il primo tempo contro la Lazio ma soprattutto la partita contro il Benfica hanno dimostrato che i rossoneri sono ancora ben lontani dalla loro forma definitiva. In questo senso, i continui cambi di formazione (in cui spesso non trovano spazio i nuovi) non stanno aiutando l'ambientamento di Ruben Amorim con il mondo rossonero

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