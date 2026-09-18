l'analisi
Alcune cose che la Juventus ha capito dopo la vittoria col Nec
Come l'importanza di McKennie, lo schieramento a tre in difesa, l'estro di Alajbegovic, il sorriso ritrovato di Kolo Muani. Spalletti si aspettava risposte dopo la sconfitta col Sassuolo e sono certamente arrivate, anche se vanno parametrate all'avversario affrontato e andranno confermate nelle prossime partite
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