Valverde, infortunio alla caviglia sinistra: le news verso la Roma

Valverde, infortunio alla caviglia sinistra: le news verso la Romachampions league
Dopo la sconfitta nel derby di Madrid, il Real deve fare i conti con l'infortunio di Federico Valverde. Il centrocampista uruguaiano ha rimediato una distorsione di terzo grado alla caviglia sinistra. Valverde salterà sicuramente le prossime sfide contro l'Uruguay, mentre è da capire quando potrà tornare in campo col Real
Brutte notizie per José Mourinho e il Real Madrid. Federico Valverde, uscito dolorante al termine del derby perso domenica 20 settembre contro l'Atletico Madrid, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distorsione di terzo grado alla caviglia sinistra. L'uruguaiano resterà a Madrid in questa pausa per le Nazionali e non prenderà parte agli impegni con l'Uruguay, che giocherà contro Giappone, Corea del Sud e India. Secondo Marca, Valverde salterà quasi certamente la sfida contro il Villarreal del 10 ottobre. E 4 giorni dopo c'è il match di Champions League con la Roma...
Real, la situazione indisponibili verso la Roma
Valverde si unisce alla lista degli infortunati dei Blancos, che ora conta 4 giocatori. Oltre all'uruguaiano, Mourinho non può contare su Rodrygo, fermo almeno fino a gennaio 2027 per la rottura del crociato del ginocchio destro; Ferland Mendy è alle prese con una lacerazione tendinea almeno fino al prossimo aprile, mentre Eder Militao è ai box fino a novembre per un problema muscolare.