Mbappé: "Non vincere il Pallone d'Oro sarebbe una delusione"

Nonostante la scorsa stagione non sia stata tra le più felici della carriera per Kylian Mbappé (a secco di trofei con la Francia e il Real Madrid), il francese rimane tra i primi indiziati per vincere il Pallone d'Oro 2026. L'ex Paris Saint-Germain ha parlato della possibilità di vincere il più ambito premio individuale nel mondo del calcio in un'intervista a RFI, emittente radiofonica francese. Mbappé ha detto: "È un obiettivo per qualsiasi giocatore, per qualsiasi atleta, ma lo considero un'ossessione? No, non credo. Ho avuto un buon anno. Ho disputato una grande stagione a livello individuale". Secondo Mbappé, la corsa al Pallone d'Oro è molto accesa e non vincere rappresenterebbe una delusione per lui: "È bello da guardare, è bello partecipare e penso che diverta anche il pubblico. Io sono un agonista, e quando un agonista non vince è sempre deluso". Mbappé, determinato a vincere il primo Pallone d'Oro della carriera, recentemente ha rilasciato dichiarazioni che in Francia hanno fatto scalpore: "Sono sempre stato il prescelto, la scorsa stagione non c'era nessuno migliore di me" (dichiarazioni rilasciate a France Football, ndr). Tornando su quelle parole nell'intervista a Rfi, Mbappé ha spiegato: "Non ho mai voluto piacere a tutti, perché è impossibile. Ma non posso essere qualcun altro. Cerco di essere me stesso, con i miei pregi e i miei difetti, con le mie vittorie e i miei fallimenti"