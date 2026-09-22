Mbappé: "Non vincere il Pallone d'Oro sarebbe una delusione"

Kylian Mbappé è tra i principali candidati per il prossimo Pallone d'Oro, che sarà consegnato ufficialmente il 26 ottobre a Londra. In un'intervista all'emittente francese RFI, la stella del Real Madrid ha affermato che non vincere per lui sarebbe una grande delusione, anche se il Pallone d'Oro non deve diventare un'ossessione
Nonostante la scorsa stagione non sia stata tra le più felici della carriera per Kylian Mbappé (a secco di trofei con la Francia e il Real Madrid), il francese rimane tra i primi indiziati per vincere il Pallone d'Oro 2026. L'ex Paris Saint-Germain ha parlato della possibilità di vincere il più ambito premio individuale nel mondo del calcio in un'intervista a RFI, emittente radiofonica francese. Mbappé ha detto: "È un obiettivo per qualsiasi giocatore, per qualsiasi atleta, ma lo considero un'ossessione? No, non credo. Ho avuto un buon anno. Ho disputato una grande stagione a livello individuale". Secondo Mbappé, la corsa al Pallone d'Oro è molto accesa e non vincere rappresenterebbe una delusione per lui: "È bello da guardare, è bello partecipare e penso che diverta anche il pubblico. Io sono un agonista, e quando un agonista non vince è sempre deluso". Mbappé, determinato a vincere il primo Pallone d'Oro della carriera, recentemente ha rilasciato dichiarazioni che in Francia hanno fatto scalpore: "Sono sempre stato il prescelto, la scorsa stagione non c'era nessuno migliore di me" (dichiarazioni rilasciate a France Football, ndr). Tornando su quelle parole nell'intervista a Rfi, Mbappé ha spiegato: "Non ho mai voluto piacere a tutti, perché è impossibile. Ma non posso essere qualcun altro. Cerco di essere me stesso, con i miei pregi e i miei difetti, con le mie vittorie e i miei fallimenti"
"Ho sempre voluto Mou come allenatore"
Mbappé sta vivendo una stagione di stravolgimenti in panchina; se al Real è arrivato Mourinho, nella Francia è pronto a fare il suo esordio da Ct Zinedine Zidane, dopo il regno di quattordici anni di Didier Deschamps. Mbappé ha detto, a proposito del cambio di allenatore della sua nazionale: "Quello che Deschamps ha fatto con la nazionale francese è incredibile. Ha fatto la storia e ha davvero riportato la nazionale francese al posto che le spetta. Non c'è niente di meglio che incontrare Zidane e parlare con lui di ciò che vuole, di ciò che si aspetta da noi come squadra e di ciò che si aspetta da me come giocatore". Mbappé ha già avuto modo di conoscere, invece, José Mourinho nelle prime uscite stagionali con il Real Madrid. Per il francese, Mourinho è "un allenatore che ho sempre voluto avere. È un uomo estremamente intelligente e un leader, è tra i migliori allenatori dell'era moderna del calcio".