Italiano (Besiktas): "Vlahovic il più forte mai allenato, non so perché alla Juve..."dalla turchia
Vincenzo Italiano ha iniziato alla grande la sua avventura al Besiktas. Al Corriere dello Sport ha raccontato le sue prime sensazioni: "È una società ambiziosa, con una grande voglia di vincere. Vlahovic è il più forte mai allenato, non so perché alla Juve non ha trovato più spazio, andando a guardare i numeri, qualche gol l’ha fatto"
In serie A si è fatto spazio con Spezia, Fiorentina e Bologna. In estate sembrava vicino ad un accordo col Napoli poi la storia è andata diversamente e la chiamata del Besiktas lo ha intrigato molto. Vincenzo Italiano traccia al Corriere dello Sport un primo bilancio della sua esperienza in Turchia dove è già diventato un beniamino dei tifosi: "È una società ambiziosa, con una grande voglia di vincere" L'inizio in campionato è stato positivo a parte l'ultima sconfitta con l'Amedspor, primo a sorpresa col Galatasaray con un punto in più sulla squadra di Italiano. La stagione è iniziata bene anche dai preliminari di Europa League e i tifosi bianconeri si sono già specializzati allo stadio con i cori in "italiano" per Italiano: "
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Il Besiktas lo ha supportato anche con le scelte di mercato. la più importante quella di puntare su Vlahovic dopo lo svincolo dalla Juventus che allo stesso Italiano suona molto strano: "Ho parlato con lui il giorno che ho firmato. Per capire, visto che stava lasciando la Juve. Aveva numerosi contatti con club importanti. Mi ha detto che se non si fossero sviluppati ci saremmo risentiti. La società era d’accordo con me nel provare a portarlo. Alla fine abbiamo preso un ventiseienne ancora di grande valore e di grande futuro: rimesso a posto, può tornare il Vlahovic che ho avuto a Firenze. Non so perché alla Juve non ha trovato più spazio, qualche gol mi pare l'abbia fatto". Dalla Juventus è arrivato anche Miretti che sta trovando sempre più spazio e dall'altra sponda di Torino sarebbe potuto arrivare anche Njie: "Miretti l’ho voluto fortemente, anche perché qui ci vogliono quattro Under 23 e Fabio ha cento partite in A. Dovevamo completare questo pacchetto e ho spinto parecchi per lui. Di Nje si era parlato ma poi la società è andata su Poku"
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Comanda un Momo Salah scatenato, affiancato dal sorprendente Gift Orban: l'ex Verona ha segnato la bellezza 7 gol in appena 6 partite… con una neopromossa! Nella top sette formata da soli ex del campionato italiano c'è anche Vlahovic. Leao? Per ora ha giocato solo due volte da titolare, e non ha ancora segnato… Qui la nostra raccolta completa con i 43 (!) ex Serie A attualmente nella Süper Lig turca GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT