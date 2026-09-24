In serie A si è fatto spazio con Spezia, Fiorentina e Bologna. In estate sembrava vicino ad un accordo col Napoli poi la storia è andata diversamente e la chiamata del Besiktas lo ha intrigato molto. Vincenzo Italiano traccia al Corriere dello Sport un primo bilancio della sua esperienza in Turchia dove è già diventato un beniamino dei tifosi: " È una società ambiziosa, con una grande voglia di vincere " L'inizio in campionato è stato positivo a parte l'ultima sconfitta con l'Amedspor, primo a sorpresa col Galatasaray con un punto in più sulla squadra di Italiano. La stagione è iniziata bene anche dai preliminari di Europa League e i tifosi bianconeri si sono già specializzati allo stadio con i cori in "italiano" per Italiano : "

Italiano: "Vlahovic il più forte che ho allenato"

Il Besiktas lo ha supportato anche con le scelte di mercato. la più importante quella di puntare su Vlahovic dopo lo svincolo dalla Juventus che allo stesso Italiano suona molto strano: "Ho parlato con lui il giorno che ho firmato. Per capire, visto che stava lasciando la Juve. Aveva numerosi contatti con club importanti. Mi ha detto che se non si fossero sviluppati ci saremmo risentiti. La società era d’accordo con me nel provare a portarlo. Alla fine abbiamo preso un ventiseienne ancora di grande valore e di grande futuro: rimesso a posto, può tornare il Vlahovic che ho avuto a Firenze. Non so perché alla Juve non ha trovato più spazio, qualche gol mi pare l'abbia fatto". Dalla Juventus è arrivato anche Miretti che sta trovando sempre più spazio e dall'altra sponda di Torino sarebbe potuto arrivare anche Njie: "Miretti l’ho voluto fortemente, anche perché qui ci vogliono quattro Under 23 e Fabio ha cento partite in A. Dovevamo completare questo pacchetto e ho spinto parecchi per lui. Di Nje si era parlato ma poi la società è andata su Poku"