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Nico Paz come Messi: pallonetto delizioso contro la Bolivia. VIDEO

argentina

Non ha il numero 10 sulle spalle, ma Nico Paz delizia il pubblico argentino con giocate degne di Lionel Messi, che tra martedì 6 e mercoledì' 7 ottobre saluterà la sua nazionale con un'ultima amichevole contro il Benin, che sarà in diretta esclusiva su SkyNOW. Il trequartista del Como trova il suo secondo gol con l'Argentina nell'amichevole contro la Bolivia, superando il portiere avversario con un delizioso tocco morbido a scavalcare Viscarra. Guarda il VIDEO

L'ADDIO DI MESSI ALL'ARGENTINA SU SKY: I DETTAGLI

Nico Paz segna solo gol belli con l'Argentina. Dopo aver trovato la prima rete con l'Albiceleste a marzo, segnando una punizione contro la Mauritania, il trequartista del Como ha messo il suo sigillo anche nell'amichevole vinta 4-0 contro la Bolivia, nel giorno della prima partita del post-Messi. Imbeccato in profondità da un bel passaggio di Palacios, Nico Paz beffa il portiere avversario con un pallonetto preciso, che si insacca alle spalle di Viscarra. Pur non vestendo la maglia numero 10 (off limits fino all'amichevole contro il Benin, che sarà l'ultima recita di Messi con l'Argentina), il giocatore del Como si candida ad essere uno dei giocatori chiave per la ripartenza argentina dopo la fine dell'era Messi. Con giocate così, non è difficile capire perchè Scaloni punti tanto su di lui.

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