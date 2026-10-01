Non ha il numero 10 sulle spalle, ma Nico Paz delizia il pubblico argentino con giocate degne di Lionel Messi, che tra martedì 6 e mercoledì' 7 ottobre saluterà la sua nazionale con un'ultima amichevole contro il Benin, che sarà in diretta esclusiva su Sky e NOW. Il trequartista del Como trova il suo secondo gol con l'Argentina nell'amichevole contro la Bolivia, superando il portiere avversario con un delizioso tocco morbido a scavalcare Viscarra. Guarda il VIDEO

L'ADDIO DI MESSI ALL'ARGENTINA SU SKY: I DETTAGLI