Malagò: "Condivido la scelta di Bianchedi, Ministro Abodi fuori luogo"

Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi: "La decisione di Diana Bianchedi è una scelta che non posso che condividere. L'entrata (di Abodi) è non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo". Sul suo futuro, Malagò è tranquillo: "Sono stato chiamato e mi hanno votato". Su Euro32 avverte: "Un solo stadio pronto" FRANCIA-ITALIA, LE NEWS SUGLI AZZURRI

Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi: "La decisione di Diana Bianchedi è una scelta che non posso che condividere. L'entrata (di Abodi) è non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Credo che sia impossibile darle torto. Non mi sembra che da parte del ministro sia stata l'unica uscita su questioni che riguardano il calcio. I fatti mi sembrano molto chiari". Malagò ha aggiunto: "Diana è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro per lo Sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all'interno della Giunta Coni. E' un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario o di Carlo, di Giovanni o di Luciano: è evidente che c'è questo palese intervento che secondo me è in assoluto sbagliato, in nome di quelle che sono le dinamiche dell'autonomia dello sport". Vedi anche Abodi: "Sul caso-Malagò, il progetto Mancini non è in discussione"

"Tranquillo per il mio futuro" Sul suo futuro, alla vigilia della riunione della Giunta Coni che dovrà decidere se commissariare la Federcalcio come sviluppo del caso-tesseramento che lo ha coinvolto, Malagò è sereno: "Io sono molto tranquillo. Sbaglierò, non lo so: ma non credo. Io lo faccio da volontario, lo faccio perché sono stato eletto e ho avuto il consenso di voti. E sono stato chiamato dagli altri. Con questi presupposti perché non dovrei essere sereno?" Leggi anche Caso-Malagò, tutti gli scenari